Более 50 восточноказахстанских спасателей приняли участие в акции донорства, организованной областным центром крови.

Для сотрудников службы ЧС это событие является традиционным. Они искренне готовы помочь людям, нуждающимся в переливании крови.

– По статистике, каждый третий человек в течение жизни нуждается в этой процедуре. Подарив свои 450 миллилитров крови, я хочу оказать кому-то свою помощь. Считаю, что участие спасателей в этом очень важно, – сказал старший офицер Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска Асылан Капаев. – Донор – это человек, дарящий жизнь. Хотим призвать всех, у кого есть возможность, оказывать содействие в проведении подобных акций.

Отметим, среди участников были доноры со стажем, а также спасатели, которые впервые решились сдать кровь. При этом все они подошли к процедуре со всей ответственностью и подготовились, соблюдая рекомендации специалистов Восточно-Казахстанского областного центра крови.

Баян Аскар