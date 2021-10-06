Будни моногорода

Аким города Риддера Дмитрий Горьковой отчитался перед местными депутатами о выполнении возложенных на него функциональных обязанностей и задач.

Напомним, отчёты акимов всех уровней проводятся в соответствии с законом о местном государственном управлении и самоуправлении, Указом Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева от 18 января 2006 года «О проведении отчётов акимов перед маслихатами».

По информации акима моногорода, в ходе достижения поставленных целей к оперативным задачам руководства Риддера отнесена реализация всех городских программ, выполнение поручений акима области, инфраструктурное обустройство города и реформы в социальной сфере.

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Как отметил Дмитрий Горьковой, одним из основных целевых индикаторов госпрограммы «Цифровой Казахстан» является «Достижение доли государственных услуг, полученных в электронном виде, от общего объёма не менее 80 процентов к 2022 году».

Государственные услуги оказываются через государственные органы в бумажном виде, через Центры обслуживания населения и через Портал электронного правительства (по ЭЦП).

Местными исполнительными органами и подведомственными организациями города оказывается 91 вид государственных услуг.

За восемь месяцев текущего года оказана 31481 госуслуга. Из этого объёма в электронном виде оказано 27848, или 88,5 процента. За аналогичный период прошлого года оказано 20975 услуг (динамика +10506, или 33,4%)

Для удобства горожан и доступности получения электронных услуг в городе функционирует 43 уголка самообслуживания (в госучреждениях, школах, детсадах, библиотеках, ДК), действует сервисный акимат.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Риддере охват дошкольным воспитанием и образованием детей в возрасте от трёх до шести лет составляет 100 процентов. Всего по городу 1850 детей этой возрастной группы.

На проведение ремонтов объектов образования из средств областного бюджета выделено 272 млн 564 тыс. тенге.

На основании поручения акима области Даниала Ахметова в малокомплектных и полнокомплектных школах стопроцентно оснащены IT-классы.

Все детские дошкольные организации и школы оснащены видеонаблюдением в полном объёме.

На начало нового, 2021–2022 учебного года дети из многодетных и малообеспеченных семей (635) обеспечены бесплатной школьной формой и обувью. На эти цели направлено 18 млн 759 тыс. тенге.

Во всех школах города учащиеся охвачены горячим питанием. Для отдельных категорий учащихся (дети из семей, имеющих право на получение АСП, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей) выделено 30 млн 765 тенге на текущий учебный год.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

По словам градоначальника, в Риддере особое внимание уделяется занятости населения. По состоянию на 1 сентября этого года зарегистрировано 275 безработных, что на 10,7 процента ниже аналогичного периода прошлого года. Создано 345 новых постоянных рабочих мест. В то же время у работодателей имеется 468 открытых вакансий. В этом году 43 человека прошли обучение по проекту «Бастау Бизнес», благодаря чему получили возможность претендовать на получение микрокредита либо гранта для открытия собственного дела.

В текущем году одобрено и выплачено грантов для реализации новых бизнес-идей в сумме 17,502 млн тенге для 30 человек, в том числе восемь грантов выдано многодетным и два гранта – малообеспеченным семьям.

Восполнение дефицита квалифицированных кадров осуществляется за счёт переселения граждан из трудоизбыточных регионов. На настоящее время переселено 24 семьи (74 человека), из них трудоустроено 17 человек из 38 трудоспособных.

За истекший период 2021 года проведено четыре ярмарки вакансий, в том числе три мини-ярмарки для лиц с особыми потребностями и лиц, состоящих на учёте службы пробации, а также освободившихся из мест лишения свободы. По результатам ярмарок трудоустроено 11 человек, восемь человек приглашены на собеседование.

СОЦПРОГРАММЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На 1 сентября 2021 года на учёте в качестве малообеспеченных состоит 200 семей, или 676 человек, в том числе 33 многодетные семьи (190 человек). Выплачено адресной социальной помощи на общую сумму 45,132 млн тенге.

В качестве мер социальной поддержки отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местного представительного органа из средств бюджета выплачено 36 305 млн тенге, в том числе 10 615 млн тенге – 74 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 25 690 млн тенге составили единовременные выплаты к памятным и праздничным датам.

– Учитывая уроки первой волны пандемии, мы постарались максимально подготовиться к возможному ухудшению ситуации, – сообщил Дмитрий Горьковой. – Закуплены аппараты ИВЛ и необходимая медицинская техника. В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи сельскому населению был получен передвижной медицинский комплекс, закупленный за счёт средств резерва Правительства РК для оснащения медицинских учреждений, а также пять автомашин скорой медицинской помощи.

В городе активно ведётся работа по вакцинации населения. По состоянию на 30 августа по городу привито 26893 человека – 74,7 процента от плана.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Криминогенная обстановка на территории Риддера в целом стабильна, количество преступлений за восемь месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизилось с 686 до 626.

Количество дорожно-транспортных происшествий составило 42 случая, что на 18 фактов, или в 1,8 раза, больше уровня января-августа 2020 года (24 случая), количество пострадавших – 50 человек, что также выше уровня 2020 года (32 человека) на 18 человек, или на 56,3%. За январь–август 2021 года погиб один человек, как и в аналогичный период 2021 года.

СПОРТ

В городе функционирует 66 спортивных сооружений. Горожане, на постоянной основе занимающиеся физической культурой и спортом, составляют 31 процент, или 17570 человек от общего количества населения. Посещение городских спортивных объектов осуществляется на бесплатной основе. Финансирование детско-юношеских спортивных школ в 2021 году составило 187 млн 263 тыс. тенге.

ЖКХ

В 2021 году в Риддере на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, внутриквартальных территорий и проездов выделены средства в размере 453,1 млн тенге. Для обеспечения безопасности дорожного движения выполнен ряд необходимых работ.

Также выполнены работы по техническому надзору ремонта дорог (1450 тыс. тенге) и экспертиза качества работ и используемых материалов (2010 тыс. тенге). На текущий ремонт сетей уличного освещения улиц выделены средства в размере 77985,0 тыс. тенге.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (МСБ) за январь-август текущего года составило 2801 единицу, что выше соответствующего периода 2020 года на 230 субъектов.

Количество действующих предприятий малого бизнеса составило 363 субъекта, с ростом к аналогичному периоду 2020 года (317 субъектов) на 46 единиц, или на 14,5 %.

Промышленными предприятиями с начала 2021 года произведено продукции на 101 млрд 877 млн тенге, с ростом к показателю аналогичного периода 2020 г. на 33,2 процента. ИФО составил 115,1 процента.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В регионе сохраняется стабильная общественно-политическая ситуация.

В Риддере проживают представители более 20 этносов. Созданы и работают 28 общественных объединений, четыре филиала политических партий.

В рамках государственного социального заказа реализуются шесть проектов на общую сумму 3 млн 290 тыс. тенге.

– Реализация задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», будет способствовать стабильному развитию экономики города, укреплению благосостояния горожан, созданию комфортных условий жизни населения, – резюмировал Дмитрий Горьковой.

Ерик Абитов

Риддер