Браконьеры не пройдут

В регионе сократилось количество нарушений, связанных с незаконным промыслом. Благодаря слаженной работе инспекторов лесного и охотничьего хозяйства на охраняемых природных территориях удалось предотвратить более 400 эпизодов браконьерства.

Охота и рыбалка – одни из самых популярных видов досуга среди жителей области. Те, кто увлекается этими видами активного отдыха, осведомлены о строгих правилах и ограничениях, действующих в лесных хозяйствах. Тем не менее, некоторые недобросовестные охотники и рыболовы порой готовы пойти на всё ради наживы.

– На сегодняшний день подведомственные учреждения зафиксировали 438 нарушений природоохранного законодательства, – констатируют в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области. – Из них 72 нарушения правил охоты, 260 нарушений правил рыболовства и 106 нарушений лесного законодательства. Все эти случаи удалось выявить благодаря работе инспекторского состава специальной мониторинговой группы.

Борьбу с браконьерством на охраняемых природных территориях в регионе наладили ещё десять лет назад. Для этого функционирует специализированная организация «Отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства».

– Более 50 человек регулярно осуществляют наблюдение за лесными угодьями, – комментируют в ведомстве. – Такой качественный мониторинг позволил сократить количество эпизодов браконьерства за последние пять лет почти на 12 процентов.

Ежегодно совместно с природоохранными учреждениями формируются планы работ по предупреждению фактов нарушения природоохранного законодательства. В том числе в резервном фонде проводят контроль охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоёмов. Осуществляются выезды в зоны покоя, где введён круглогодичный запрет на рыболовство.

– Более эффективной работе способствует применение беспилотных летательных аппаратов (дронов), – отметили в управлении. – Благодаря этому, стало возможно патрулировать особо труднодоступные места – заросли камышей, дельты рек, склоны гор. Кроме этого, осуществляется пропаганда охраны животного мира и бережного отношения к окружающей среде. Установлено 89 аншлагов. На постоянной основе проводятся беседы с местным населением и гражданами, находящимися на территории лесного фонда.

Лилия Дроздова