Большие возможности для малого бизнеса 

Непростые времена выпали для малого и среднего бизнеса Семея в 2020 году. Пандемия коронавируса, затянувшаяся на неопределённый срок, заставила переориентироваться в новых условиях рынка многих предпринимателей. Некоторым пришлось подсчитывать убытки и открывать иные направления бизнеса.

Деловой Семей, где жизнь всегда была связана с торговыми операциями, сегодня нуждается в помощи и поддержке государства. И она оказывается в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса–2025» через финансирование льготных кредитов, поддерживаемых фондом «Даму».

Как отметила главный менеджер регионального центра фонда «Даму» в Семее Екатерина Балтабаева, именно малый и средний бизнес принял на себя главный удар в период пандемии КВИ. Продолжительное время стояли закрытыми крупные торговые центры, рестораны, кафе, не работали туроператоры и туристические агентства. Фактически, деловая жизнь в городе почти полностью замерла. Предприниматели были вынуждены выживать в совершенно новых для себя условиях, осваивать иные формы деятельности, прибегая к опыту других стран и регионов.

– Сложившаяся ситуация с пандемией повлияла почти на все виды деятельности и внесла свои корректировки в бизнес-модели предпринимателей. Так, например, магазинам совершенно разной направленности пришлось перейти на формат онлайн-продаж, ресторанам и кафе – начать готовить еду на вынос и организовать службу доставки, спортивным объектам – перейти на онлайн-тренировки и разработку онлайн-курсов, – говорит Екатерина Балтабаева.

Конечно, всё это не могло не сказаться на прибыли предпринимателей и их активности на рынке. Как следствие, аналитики отмечают резкое снижение показателей роста экономики по всему Казахстану. Ну а для Семея – города, где развита торговля и сильны предпринимательские инициативы малого и среднего бизнеса, пандемия стала огромным ударом по региональной экономике.

Чтобы сгладить последствия пандемии, Правительством РК в кратчайшие сроки был разработан и принят ряд комплексных мер по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе внесение изменений в государственную программу «Дорожная карта бизнеса–2025». Кроме того, были предоставлены отсрочки по ежемесячным выплатам по ранее полученным кредитам. Поэтому вся работа, связанная с обработкой новых заявок и проектов, а также перерасчёт графиков погашения кредитов по ранее выданным займам легли на плечи сотрудников фонда «Даму».

Главным изменением стало исключение перечня приоритетных секторов экономики, подлежащих субсидированию. Это сыграло решающую роль в расширении границ поддержки государства субъектов малого и среднего бизнеса.

– Если ранее удешевить процентную ставку по кредиту могли только предприниматели, занимающиеся каким-либо производством или переработкой (это были приоритетные отрасли экономики), то, начиная с апреля 2020 года, поддержку в виде субсидий могут получить и все остальные представители бизнес-структур. Это предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере торговли, сдачи в аренду недвижимости, владельцы ресторанов и кафе, банных комплексов, гостиниц и других направлений сферы услуг и торговли. Только эта мера по снятию ограничений поддерживаемых отраслей экономики дала ощутимый толчок в росте заявок со стороны семейских предпринимателей. Стали поступать новые интересные проекты, которые мы с удовольствием поддержали, – пояснила главный менеджер регионального центра фонда «Даму» в Семее.

Также немаловажным стало увеличение части субсидируемой ставки. Если ранее фонд субсидировал от 40 до 50 процентов от ставки банка, то на сегодняшний день предприниматель получает кредит под ставку не более 14 процентов годовых, из которых

6 процентов оплачивает предприниматель, а разница субсидируется государством.

С целью наибольшего охвата предпринимателей был увеличен первоначальный срок рефинансируемых займов. Например, если ранее рефинансированию и включению в программу «ДКБ» подлежали займы, выданные не более четырёх лет назад, то теперь этот срок увеличен до восьми лет.

Таким образом, если у предпринимателя есть действующий кредит, полученный не более восьми лет назад, то его можно рефинансировать и субсидировать процентную ставку до 6 процентов годовых путём включения в программу «ДКБ».

Субсидированию теперь также подлежат займы в сумме до 500 млн тенге, полностью выданные на пополнение оборотных средств, то есть на приобретение товара или иные цели. Отметим, что ранее такая возможность у предпринимателей отсутствовала.

Во многом именно эти меры поддержки позволили семейским представителям малого и среднего бизнеса не только пережить ограничительные меры, но и расширить свои возможности, реализовав новые интересные проекты.

В целом, по Семейскому региону, включающему в себя не только город и его сельские округа, но и близлежащие районы ВКО, за 9 месяцев текущего года фондом «Даму» было подписано 64 договора субсидирования на общую сумму 2,64 млрд тенге и выдано 87 гарантий на общую сумму 1,382 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличен на 47 процентов. Общий объём выплаченных субсидий за 9 месяцев составил более 300 млн тенге.

Как отмечает Екатерина Балтабаева, в этом году фонд поддержал много интересных проектов в сфере услуг, туризма и торговли. Например, в скором времени при поддержке фонда «Даму» в Семее откроют двери новые рестораны и кафе.

Оказывается поддержка предпринимателям, осуществляющим деятельность на побережье Алаколя. Не секрет, что в последние годы это направление активно развивается и получает весомую поддержку. Денежные средства направляются на развитие инфраструктуры побережья уникального озера для комфортного отдыха казахстанцев и гостей нашей республики.

Свой вклад решила внести и семейчанка Зауреш Омирханова, владелица базы отдыха «Атлантида». До недавнего времени здесь могли предоставить гостиничные номера лишь для 30 гостей. Чтобы расширить площади гостиницы, было принято решение о строительстве дополнительного корпуса.

Для реализации проекта АО «Банк ЦентрКредит» в октябре 2019 года профинансовал Зауреш Омирханову под 15 процентов годовых, из которых 9 процентов годовых возмещает государство путём субсидирования процентной ставки в рамках программы «Механизм кредитования приоритетных проектов», тем самым обеспечивая предпринимателю ставку в размере шести процентов годовых.

Кстати, там же, на побережье Алаколя, идёт строительство концертной площадки, оснащённой самым современным музыкальным и световым оборудованием, декорациями и огромным LED-экраном. И это будет не просто сцена, а целый комплекс, предназначенный для организации крупных концентров и культурных мероприятий с приглашением звёзд эстрады. Он будет включать в себя административное здание, небольшую гостиницу для артистов и работников площадки, а также ресторан. Реализация этого проекта находится на контроле акима ВКО Даниала Ахметова.

Подобных проектов очень много. По словам Екатерины Балтабаевой, в фонд «Даму» за консультацией по составлению бизнес-плана по Start Up обращаются десятки молодых людей и самозанятого населения, которые мечтают открыть свое дело.

– Призыв об открытии своего дела люди слышат отовсюду. Им об этом говорят с экранов телевизоров, по радио, пишут в интернете и в газетах. Государство готово помочь начинающим предпринимателям, для этого в фонде есть специальные программы для поддержки стартап-проектов. Но, как правило, финансирование этой категории бизнеса крайне слабо поддерживают банки второго уровня. Причина, чаще всего, одна – отсутствие опыта ведения бизнеса и первоначального собственного капитала, – отметила главный менеджер филиала фонда.

Опыт показывает, что банки финансируют проекты начинающих бизнесменов, которые уже имеют небольшой опыт в качестве самозанятых, наработали определённую

клиентскую базу, ориентируются в выбранной сфере, да и накопили необходимую сумму для оплаты первоначального взноса или долевого участия в реализации проекта. Так, в фонде охотно поддерживают проекты водителей автобусов, которые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

– Начинать нужно с малого. Не стоит браться за реализацию какого-то крупного проекта, если нет опыта предпринимательской деятельности. Даже в торговом бизнесе, который только на первый взгляд кажется лёгким, есть множество подводных камней, которые могут привести неопытного предпринимателя к банкротству. Поэтому, прежде чем браться за новое и незнакомое дело, лучше тщательно изучить рынок, накопить опыт работы в выбранной сфере, а заодно и первоначальный капитал, – посоветовала Екатерина Балтабаева.

Софья Соболевская

Семей