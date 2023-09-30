Большие планы молодого района

Более 20 тысяч туристов отдохнули минувшим летом на побережье Бухтарминского водохранилища со стороны района Самар. Людей в сезон готовы принять на 1030 местах отдыха. Чтобы привлечь в район ещё больше туристов, для этой части берега искусственного моря был разработан комплексный план развития.

аким района Самар Нурлан Махамбетов отметил, что в рамках комплексного плана развития побережья Бухтарминского водохранилища в текущем году в районе Самар отремонтировали автомобильную дорогу областного значения на участке село Самар – Васильевская переправа (40–169 км) на 95 млн тенге.

Ещё в прошлом году 90 млн тенге было освоено для ремонта подъездных и внутренних дорог в селе Сарыбел. Так, в порядок привели 2,5 км подъездной дороги и провели ямочный ремонт на площади 4 200 м2.

Начата реализация проекта по среднему ремонту 12 км подъездной дороги к селу Палатцы на сумму 360 млн тенге. В текущем году из общего объёма запланированных работ завершили 2,7 км.

В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» завершаются работы по среднему ремонту улиц в селе Самарское. Как отметил Нурлан Махамбетов, на сегодняшний день они выполнены на 97%, в порядок привели пять километров дороги и 2,2 км тротуаров.

Уже сейчас местные исполнительные органы района определили объём работ по ремонту дорог в районе на 2024 год. Так, на будущий год запланирован средний ремонт дорог и улиц района Самар общей протяжённостью 25,6 км на сумму 712 млн тенге. Среди них Самарское, Аккала, Мариногорск и Сарыбел, а также подъездные пути к сёлам Новостройка, Кок-жыра и Кокжота.

Подводя итоги социально-экономического развития района за восемь месяцев текущего года, Нурлан Махамбетов отметил, что объём инвестиций в основной капитал составил три млрд тенге.

– Основным предприятием, развивающим горнодобывающую промышленность в районе Самар, является Сатпаевское горно-обогатительное предприятие, расположенное в районе села Койтас. Запуск второй железной рудной фабрики позволил увеличить количество рабочих мест на 77 человек, а общее их число составило 265, – отметил Нурлан Махамбетов.

По его словам, в отрасли обрабатывающей промышленности специализируются такие предприятия, как ТОО «ДИГАМ» и ТОО «Кузмич», годовой объём продукции которых составил 160 тонн на сумму 500 млн тенге. Они экспортируют товары в Чехию, Германию и Данию. Крестьянское хозяйство «Мамбет» занимается переработкой зерновых культур, поставляя муку на прилавки магазинов как в районе Самар, так и в соседних районах области.

В целом, за истекший период 2023 года в районе было произведено 3060 тонн мяса, более 14,25 тонн молока и свыше 4,278 штук яиц. Зарегистрировано 428 крестьянских хозяйств. Общий объём собранной продукции сельского хозяйства в денежном выражении составил почти 9,3 млрд тенге. Темпы роста, по сравнению с прошлым годом, составили 118,6 процента. Поголовье крупного рогатого скота в районе на текущий момент насчитывает 18 088 голов, лошадей – 10 710, овец и коз – 33 270 голов, птицы – 29 305 и свиней – 524 головы.

Для дальнейшего развития сельского хозяйства и промышленности в районе необходимы свободные земельные участки. Так, по словам Нурлана Махамбетова, на сегодняшний день по району Самар в собственность государства возвращено 15,5 тыс. га земельных участков сельскохозяйственной категории. Ещё 20 тыс. га предстоит вернуть.

Также в районе постепенно решается жилищный вопрос. В текущем году общая площадь введённого в эксплуатацию жилья составила 1701 кв. м. Ведутся работы по реконструкции пятиэтажного 60-квартирного жилого дома в селе Самарское. Проект осуществляется методом заключения офтейк-контракта за счёт частного застройщика.

– Планируется приобрести здесь 10 квартир для государственных служащих, прибывших работать в район Самар, – сообщил Нурлан Махамбетов.

Продолжаются работы по благоустройству района. Например, в сёлах Подгорное, Палатцы, Песчанка, Каракол, Раздольное и Жумба на 19,5 млн тенге в этом году установили столбы для уличного освещения. В районном центре недавно завершили текущий ремонт памятника на 45 млн тенге. Также в Самарском установили новую детскую игровую площадку на 40,9 млн тенге.

На сегодняшний день жителей района обслуживают: больница, сельская врачебная амбулатория, 14 медицинских и пять фельдшерско-акушерских пунктов. Дефицит врачебных кадров составляет пять специалистов, требуются анестезиолог, офтальмолог, онколог, дерматолог и хирург. Медицинские пункты нужно организовать в сёлах: Миролюбовка, Койтас, Жумба, Шубаркайын, Караткуль, Палатцы, Мойылды. Также в селе Кок-жыра необходим фельдшерско-акушерский пункт.

– Также в соответствии с планом комплексного развития района произведены текущие ремонты по замене кровли, окон и входных групп, реконструкция спортивного зала в ряде образовательных учреждений района, – проинфомировал Нурлан Махамбетов. – В пяти школах были отремонтированы котельные, заменено оборудование.

Екатерина Гуляева