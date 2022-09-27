Большие перемены

Для развития приграничных районов в Восточном Казахстане приняты Комплексные планы на 2020–2024 годы с общим объёмом финансирования 183 млрд тенге. Укрепление социально-культурной сферы на селе, совершенствование дорожной инфраструктуры направлено на повышение качества жизни населения.

По официальным данным, согласно планам в 2021 году выполнены мероприятия на 43 млн тенге. В текущем году, с учётом разделения областей, реализованы проекты на 44 млрд тенге.

По программе развития бывших районных центров на 2021–2024 годы предусмотрено выделение 43 млрд тенге. В том числе, в прошлом году профинансированы проекты на сумму 14 млрд тенге, в текущем году – на 8 млрд тенге.

Подобные меры ставят целью снижение миграции людей в городскую местность, закреплению их на малой родине за счёт обеспечения постоянными рабочими местами, создание условий для обучения, воспитания детей в соответствии с современными требованиями.

Итогом двух лет реализации программы развития приграничных территорий и бывших районных центров стало создание более 15 тысяч новых рабочих мест, строительство девяти спортивных объектов, трёх многоквартирных и 102 двухквартирных домов общей площадью 18,8 тыс. кв. м.

Кроме того, подведены 284 км сетей водоснабжения, проведён ремонт 156 социальных объектов, а также 450 км дорог и улиц в соответствующих районах и сёлах Восточно-Казахстанской области.

В текущем году также ведётся строительство семи водопроводов, трёх социальных объектов (в частности, школы, музея и СВА), проводится ремонт 12 объектов социальной сферы, а также 177 км дорог и улиц.

Таир Сапаргалиев