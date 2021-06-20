Благодарность людям в белых халатах

В третье воскресенье июня в нашей стране чествуют медицинских работников. Искренние слова благодарности в этот день адресованы врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи и всем тем, кто служит во имя и на благо людей.

Сейчас, когда пандемия Covid-19 показала, насколько условными могут быть границы, а люди беззащитными перед новым вирусом, ценность профессии медика в глазах общества многократно возросла. Это отметил и аким ВКО Даниал Ахметов, посетив в канун Дня медицинского работника областное Управление здравоохранения и Центр матери и ребёнка в Усть-Каменогорске.

Поздравляя медицинских работников с профессиональным праздником, глава региона подчеркнул, что восточноказахстанские врачи достойно справляются со всеми тяготами, выпавшими на их долю в непростое для всех время, в самые тяжёлые минуты они приходят на помощь и спасают жизни своих пациентов.

– В период пандемии коронавирусной инфекции героями нашего времени стали медработники. 24 часа в сутки, семь дней в неделю они, несмотря на усталость и разлуку со своими семьями, работают на передовой в борьбе с Covid-19, спасая жизни людей. Сегодня как никогда изменилось отношение к медицинским работникам – люди прониклись особым уважением и благодарностью. Спасибо вам за вашу самоотверженную работу, – обратился ко всему медицинскому сообществу Даниал Ахметов.

В торжественной церемонии вручения почётных грамот от имени акима ВКО были отмечены лучшие работники сферы здравоохранения области. Это главный педиатр области Гуль Кусаинова, специалист отдела материнства и детства Гульжан Касебаева, руководитель педиатрической службы ЦМиР Юлия Шершнева, ревматолог Гульжан Адильханова, нейрохирург Дмитрий Недбайло.

Беззаветное служение своему делу и милосердие людей в белых халатах позволили многим жителям области вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.

В этот день мы отдаём дань памяти героизму и самоотверженности каждого медика, который работал на передовой и погиб во время пандемии Covid-19, спасая пациентов.

– Сегодня в инфекционных больницах, провизорных стационарах, на станциях скорой медицинской помощи, в целом во всех организациях здравоохранения ведётся колоссальная работа, – говорит руководитель Управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков. – Хочу выразить слова огромной благодарности всем медицинским работникам, которые находятся на передовой и в праздничный день будут находиться на своём посту. Сейчас для нас всех самое главное – справиться с пандемией, вместе мы обязательно этого добьёмся.

На сегодняшний день в различных структурах здравоохранения Восточного Казахстана трудятся 4 420 врачей и 11 995 медицинских сестёр. Все они – высококвалифицированные специалисты, для которых человеческая жизнь – высшая ценность.

Немало тёплых слов благодарности заслуживают ветераны здравоохранения, продолжающие трудиться на благо людей. Среди них – врач Центра матери и ребенка К. З. Мажиринова; анестезиологреаниматолог Глубоковской районной больницы Б. С. Сивко; врач-педиатр поликлиники № 1 г. Усть-Каменогорска А. С. Осколков; акушер-гинеколог больницы района Алтай Р. Т. Джакупаева; врач-педиатр Центра ПМСП № 1 г. Усть-Каменогорска К. А. Сагидолдина; патологоанатом областного патологоанатомического бюро А. И. Чиканов; медицинская сестра Уланской районной больницы К. А. Жумаканова; врач хосписа г. Семея Г. А. Жуасбаева; заведующий оперблоком БСМП г. Семея Д. Ж. Тажибаев; пульмонолог БСМП г. Семея Е. Б. Богачёв; врач Аягозской районной больницы О. К. Джунусов; педиатр Бескарагайской районной больницы К. М. Шушанова; врач областного Центра психического здоровья Г. В. Сидорова и многие другие.

За успехи в труде 125 медицинских работников региона награждены государственным знаком отличия «За вклад в здравоохранение», 116 человек – нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», грамоты и благодарственные письма министра здравоохранения получили 115 специалистов.

Сегодня динамично развивающаяся система здравоохранения Восточно-Казахстанской области характеризуется развитием высокотехнологичных методов лечения, современной моделью первичной медико-санитарной помощи, внедрением новых форм профилактических скринингов, развитием кадровых ресурсов и материально-технической базы.

Благодаря поддержке руководства области выделяются значительные финансовые средства на строительство современных лечебно-профилактических учреждений, ремонт и приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования.

– Профессия врача полностью посвящена служению людям, – резюмирует Ермек Омарбеков. – Она требует от медработников не только богатых знаний и профессионализма, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Выражая медикам слова благодарности за их нелёгкий и самоотверженный труд, давайте поможем им в меру своих сил. Прежде всего – внимательным отношением к своему здоровью и следованием противоэпидемиологическим рекомендациям. Потому что лучший подарок нашим врачам сегодня – это меньшее количество часов, проведённых с пациентами, и больше времени, проведённого с семьёй.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима ВКО