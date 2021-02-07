Библиотеки перестроят работу

В курчумских школах поддержали республиканский проект «Читающая школа – читающая нация». Он реализуется по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В школе № 4 районного центра провели два мероприятия с целью повышения читательского интереса детей, закладывания традиции читать книги. Библиотекарь Карлыгаш Кудыкенова рассказала, что одним из таких мероприятий стал бенефис активного ученика школы, третьеклассника Распая Ерасыла.

Оказалось, любовь к книгам у него сформировалась с самого раннего возраста. Эту привычку привили ребёнку его родители. Одноклассники книгочея пожелали последовать хорошему примеру.

Библиотекари и наставники не ограничиваются только наработанными за много лет методами при работе со школьным контингентом. На вопрос о том, удалось ли повернуть школьников к книге, они отвечают утвердительно. При этом зачастую обращаются к новым для сельской местности формам работы.

К примеру таким, как буккроссинг, или обмен книгами. Созданный круговорот различных изданий позволяет приобщать школьников к процессу чтения. Стоит сказать, что буккроссинг зародился за рубежом и за годы своего существования стал развитым социальным явлением.

В своем выступлении, опубликованном по случаю старта проекта «Читающая школа – читающая нация», министр образовании и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов озвучил малоприятные факты. По результатам исследований авторитетных международных организаций, школьники Казахстана значительно отстают по читательской грамотности от своих сверстников из стран ОЭСР. Они не только мало читают, но и плохо понимают и воспринимают прочитанный текст. Хромают навыки аналитики и формирования выводов при чтении.

Именно поэтому Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение кардинально изменить ситуацию и принять меры, чтобы казахстанцы стали читающей нацией. Поэтому библиотеки, залы которых в последние годы слабо наполнялись, должны вновь стать ведущими центрами и хранилищами знаний.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район