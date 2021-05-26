Безупречная келин

В Глубоковском районе выбрали лучшую невестку 2021 года. Знание традиций, обычаев, культуры и быта казахского народа показали молодые невестки в конкурсе «Аяулы жас келін».

Мероприятие, прошедшее в дистанционном формате на платформе одной из популярных социальных сетей, было организовано районным Молодёжным ресурсным центром по инициативе отдела внутренней политики.

– Конкурс, проводимый ежегодно в рамках программы «Рухани жаңғыру», направлен на пропаганду национальных традиций, продвижение казахстанского патриотизма среди молодёжи и популяризацию семейных ценностей, – рассказали его организаторы.

Пять невесток из разных населённых пунктов Глубоковского района боролись за звание лучшей келин, представив на суд пользователей Instagram свои видеопрезентации.

Перед молодыми снохами была поставлена задача показать знания традиций казахского народа, продемонстрировать своё мастерство в приготовлении национальных блюд, спеть колыбельную ребёнку. Также келин демонстрировали способности к рукоделию и танцам, дефилировали в национальных костюмах.

По итогам онлайн-голосования обладательницей Гран-при стала невестка из Весёловского сельского округа Айгерим Зияданова. Лучшей келин вручили диплом и ценные подарки от акима Глубоковского района. Памятные призы получили все участницы конкурса, которые были отмечены в различных номинациях.

Айгерим Зияданова продолжит борьбу за звание лучшей келин в предстоящем областном конкурсе.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено районным Молодёжным ресурсным центром

Глубоковский район