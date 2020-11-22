Без воды у воды 

Из-за затянувшегося на несколько лет ремонта Шарского водохранилища большая часть орошаемых земель в Жарминском районе пустует.

Планы по реконструкции инфраструктуры водного объекта и его запуску были грандиозные. Обновлённая система подачи воды должна была обеспечить поливом свыше шести тысяч гектаров сельхозугодий.

Рукотворное озеро было построено ещё в 1978 году специально для мелиорации сельскохозяйственных земель. Его объёмы могут аккумулировать до 80 миллионов кубометров воды. С момента ввода в эксплуатацию объект ни разу не подвергался ремонту, пока четыре года назад на эти цели из республиканского бюджета не выделили более полутора миллиардов тенге. Однако ремонт до сих пор не завершён и само водохранилище не используется по назначению.

По сведениям районного акимата, Шарское водохранилище находится на балансе РГП на ПХВ «Казводхоз». В декабре 2016 года на реконструкцию аварийного объекта из государственной казны выделили 1 млрд 622 млн тенге. Согласно проекту ремонтные работы должны были завершиться в 2018 году, но ирригационная инфраструктура до сих пор не функционирует.

Руководство ВКО филиала «Казводхоза» объясняет, что в сметной стоимости проекта были выявлены несоответствия, которые допустили проектировщики.

– Работы по восстановлению плотины и каналов были начаты в срок, но из-за ошибок в проекте ремонт пришлось приостановить, – комментирует инженер-гидротехник предприятия Омиржан Тлеулинов. – В настоящее время проведена корректировка ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы. Надеемся, в ближайшее время ремонтные работы будут возобновлены.

Для местных аграриев Шарское водохранилище является единственным источником живительной влаги для сельхозкультур. Многие из-за дефицита поливной воды были вынуждены сократить площади посевов либо вовсе отказаться от земледелия.

Как пояснили специалисты районного отдела сельского хозяйства, территория Жарминского района относится к сухостепной зоне, поэтому для получения устойчивых высоких урожаев целого ряда культур необходимо орошение.

В этом году показатели урожайности сельхозкультур значительно ниже прошлогодних – 10 ц с гектара. Специалисты говорят, что всему виной – отсутствие полива.

– На орошении в нашем районе работало десять овощеводческих хозяйств на площади 1800 гектаров. Кроме того, на поливе выращивались кормовые агрокультуры для животноводства – кукуруза на силос и зерно, многолетние травы. Но, в связи с аварийным состоянием водохранилища, земледельцы вынуждены были остановить свою деятельность либо перепрофилировать производство, – ответили всельхозотделе.

Бахты Нурашев, глава крестьянского хозяйства «Аман-Есен», много лет занимался овощеводством, выращивал капусту, картофель.

– Четыре года ждали, надеялись, что отремонтируют водохранилище, но воз и ныне там, – сетует фермер. – Пришлось отказаться от овощеводства – без достаточной влаги урожая не будет. Решили с сыновьями развивать животноводство, приобрели несколько голов КРС. Благо, сенокосных угодий пока хватает.

Фермеры Жарминского района ещё не теряют надежды, что жизненно необходимое гидротехническое сооружение будет восстановлено. Но пока уповают лишь на милость природы.

Аида Жумекенова

Жарминский район