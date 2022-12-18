Без права на ошибку

В рядах Вооружённых сил Казахстана немало настоящих мастеров своего дела. Они ответственно и добросовестно подходят к работе, безупречно исполняют воинские обязанности. В числе тех, кто решил связать свою жизнь с военной сферой, требующей дисциплины, выносливости и высокой квалификации, сержант Беимбет Бодесов.

Родился наш герой в Урджарском районе. Военную службу начал по контракту в 2008 году механиком-водителем танковой бригады Аягозского гарнизона регионального командования «Шығыс». В настоящее время занимает должность техника роты в 1-м танковом батальоне воинской части 10810.

С тяжёлой боевой машиной Т-72 Беимбет на «ты». Он знает буквально всё о вверенной ему технике, а ещё никогда не отказывается делиться накопленным опытом. Ведь сержант уверен, чтобы стать профессионалом своего дела, нужно всегда стараться приумножать знания.

– Военная служба – залог независимости страны, спокойствия и беззаботности каждой семьи, проживающей здесь, – считает Беимбет Бодесов. – Компетентность играет существенную роль в нашей работе. Ведь военный специалист не вправе ошибаться при выполнении задания. Более того в бою одна ошибка может стоить слишком дорого. Поэтому в мирное время военные специалисты должны постоянно совершенствовать своё мастерство.

Танкист, прослуживший в Вооружённых силах Республики Казахстан почти 15 лет, имеет немало профессиональных достижений. С 2014 по 2022 год он защищал честь страны, выступая в составе сборной команды ВС РК в танковом биатлоне в рамках Армейских международных игр. В 2017 году казахстанские танкисты заняли призовое место в командном зачёте и повторили свой успех в прошлом году.

Самоотверженный труд и профессиональные заслуги Беимбета были достойно отмечены. Его наградили медалями «Ел қорғаны» II степени и «За вклад в развитие международного сотрудничества» от министра обороны Республики Казахстан за проявленное мастерство на Армейских международных играх и добросовестную службу. Также он был награждён медалями министров обороны Российской Федерации и Республики Беларусь «За укрепление боевого содружества».

Вместе с тем сержант имеет хорошую репутацию среди коллег как надёжный товарищ и компетентный специалист, способный противостоять всевозможным вызовам.

– Беимбет показывает для коллег пример достойный подражания. Хочу отметить его дисциплинированность и основательный подход к исполнению поставленных задач. На занятиях по боевой подготовке он всегда демонстрирует высокий уровень. Мы гордимся, что вместе с нами служит батыр, защищающий честь страны на состязаниях международного уровня, – поделился сержант танковой бригады сержант 1-го класса Алмас Жанысов.

Беимбет Бодесов не только с гордостью носит звание сержанта, но и является любящим мужем, заботливым отцом. Свою спутницу жизни Ляззат Бексултанкызы он встретил находясь на военной службе. Сейчас супруги воспитывают дочь и сына – Айшу и Расула.

Гульжан Естаева

Аягозский район