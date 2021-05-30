Без культуры нет нации

В честь профессионального праздника в Бородулихинском районе наградили работников культуры и искусства.

Аким района Кинугул Бичуинов вручил благодарственные письма от имени заместителя акима Восточно-Казахстанской области Алишера Мархабата, адресованные всем работникам культуры и искусства района, в том числе руководителю районного отдела культуры и развития языков Индире Бельской.

Также благодарственным письмом заместителя акима области была отмечена библиотекарь Новопокровской сельской библиотеки Татьяна Поухова. Вместе с тем благодарственные письма от областного управления культуры получили: культорганизатор районного Дома культуры Акадил Карибжанов, методист районного Дома дружбы Асия Мухаметказы, библиотекарь Жезкентской поселковой библиотеки Гаухар Муздыбаева.

– Выражаем свою признательность за оказанное внимание и высокую оценку проводимой в нашем районе работе в сфере культуры в такое нелёгкое, в условиях пандемии, время, – отметили они в завершение церемонии награждения. – Всех коллег поздравляем с профес-

сиональным праздником!

По информации Индиры Бельской, в Бородулихинском районе на сегодняшний день функционируют 34 учреждения культуры. Из них – один районный и четыре сельских дома культуры, шесть сельских клубов, одна районная, 21 сельская библиотека и районный Дом дружбы.

В районе есть два коллектива – «Гакку» и «Русские узоры», имеющие звание «народный», а также танцевальные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли. В связи с многонациональным составом жителей района открыта и активно выступает этногруппа «Карагайлы».

В домах культуры и сельских клубах функционируют 70 кружков, в том числе 20 детских и 50 взрослых. В связи с пандемией работа в них проводится в строгом соответствии со всеми санитарными нормами.

В Доме дружбы действуют шесть этнокультурных объединений: татарское, белорусское, украинское и три русских. Также функционируют представительство немецкого общественного объединения «Возрождение» и казахский ансамбль.

Книжный фонд библиотек составляет 257 тысяч экземпляров, в том числе 69 тысяч – на государственном языке. Общее количество читателей библиотек насчитывает 12 тысяч человек.

В нескольких сельских библиотеках работают онлайн-центры, оказывающие юридическую, методическую помощь пользователям.

Уже более года все очаги культуры работают онлайн. Несмотря на это, художественные коллективы и артисты района принимают участие во многих конкурсах регионального, областного, республиканского уровня и добиваются высоких результатов.

– Ежегодно в профессиональный праздник – День работников культуры и искусства, мы проводим поощрение лиц, неустанно трудящихся в сфере культуры нашего района, – подчеркнул Кинугул Бичуинов. – Награды этого года дают оценку работе, проделанной в режиме онлайн в период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

Благодарственные письма акима Бородулихинского района за проводимую активную работу в онлайн-режиме в период пандемии коронавируса вручил заместитель акима района Ерлан Селиханов.

Так, коллектив Дома культуры Новопокровского сельского округа получил благодарность за активное проведение различных онлайн-конкурсов, направленных на привлечение населения к культурно-досуговой и творческой деятельности.

Коллектив Жезкентского поселкового Дома культуры был награждён за проявленную креативность и большое количество публикаций в социальных сетях о проводимых культурных мероприятиях.

Коллектив Новошульбинского сельского дома культуры удостоился благодарности за активное проведение прямых онлайн-эфиров.

В Переменовском сельском доме культуры была отмечена активная работа культорганизатора Султана Мейрамбекова в культурно-досуговой и творческой деятельности района.

За добросовестный труд и значительный вклад в развитие сферы культуры награждены работники районной централизованной библиотечной системы и районного Дома культуры. В их число вошли библиотекарь Дмитриевской сельской библиотеки Наталья Шахова, музыкальный руководитель районного Дома культуры Мадина Таласбекова, культорганизатор сельского клуба села Коростели Гульшат Сарманова.

Ерлан Селиханов поблагодарил работников культуры и искусства за нелёгкий труд, профессионализм и постоянный творческий поиск.

Как отметила Индира Бельская, слова «Без культуры нет нации» определяют роль культуры во все времена как чрезвычайно значимую сферу жизнедеятельности. Эту профессию выбирают люди с активной жизненной позицией, талантливые и творческие личности, способные дарить окружающим радость. Благодаря таким людям увеличивается число читателей в наших библиотеках, зрителей в концертных залах, ценителей истории в музеях.

– От всей души поздравляю коллег, выбравших творческий путь, с профессиональным праздником, – выразила пожелание руководитель районного отдела культуры и развития языков. – Желаю крепкого здоровья и благополучия, счастья и процветания, успехов и вдохновения!

Ерик Абитов, по заказу ОВП Бородулихинского района

Фото акимата Бородулихинского района

Бородулихинский район