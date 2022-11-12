Страницы истории

Без грифа «секретно»

12.11.2022
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Военно-полевой телефонный аппарат ТА-57, закладное устройство в розетке, снайперский комплекс – это лишь малая часть того, что хранится в музее Департамента КНБ РК по ВКО. Недавно там прошёл День открытых дверей. 

Экскурсию по музею сотрудники департамента провели для школьников и студентов Усть-Каменогорска. Ребятам рассказали об истории формирования органов нацбезопасности и поступлении на службу в КНБ.

– С 2018 года в Департаменте КНБ РК по ВКО действует музей. Мы решили, что молодёжи будет интересно ознакомиться с экспонатами, представленными здесь, поэтому пригласили к себе в гости учащихся школ города и студентов, – рассказал сотрудник Департамента Комитета национальной безопасности РК по ВКО Дулат Сахариев. – Возможно, наши юные гости в будущем захотят связать свою судьбу с органами национальной безопасности.

В музее Департамента Комитета национальной безопасности РК по Восточно-Казахстанской области много любопытных экспонатов – от талонов на мануфактуру КНР до снайперской винтовки и стреляющего ножа разведчика. Также здесь хранится обмундирование первых чекистов, создававших эту службу на территории ВКО, и современная торжественная форма сотрудников КНБ.

– Одними из уникальных экспонатов можно назвать вещи, изъятые после задержания в Восточном Казахстане преступной группы Казимирчука. В 90-е годы эти люди прибыли в область с целью захвата власти, – добавил Дулат Сахариев. – Наши сотрудники провели много специальных операций. Конечно, не всё мы можем выставить на обозрение, но экспонаты, представленные в этом музее, будут весьма интересны гостям.

Помимо редких вещей есть стенды, посвящённые отдельным направлениям работы Комитета нацбезопасности. Среди них борьба с наркоструктурами, обеспечение экономической безопасности, служба кибербезопасности и служба борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Школьники и студенты, которым посчастливилось побывать в этом храме истории, внимательно рассматривали артефакты, стараясь не пропустить ничего важного.

– Экскурсия в музее прошла очень занимательно. Мы получили много интересной информации. Узнали, в чём заключается работа сотрудников Комитета национальной безопасности. Больше всего мне понравились их форма и оружие, – поделился впечатлениями студент Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Аян Рамазанов.

Гульжан Естаева

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12.11.2022
860

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