Бесценное наследие Ахмета Жубанова

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения казахского музыковеда, композитора, дирижёра, музыканта, педагога, общественного деятеля и писателя-историка Ахмета Жубанова.

Всем восточноказахстанцам, особенно талантливой молодёжи нашего региона, хорошо известно имя этого академика и народного артиста, ведь его произведения, словно драгоценные жемчужины, становятся украшениями всех концертных программ.

Бесспорно, доктор искусствоведения Ахмет Куанович Жубанов – это национальная гордость казахского народа. Он автор произведений различных жанров, которые прошли проверку временем и стали классикой казахской музыки.

В Восточно-Казахстанском училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных постоянно звучат его оригинальные пьесы и обработки народных песен и кюев. Некоторые из его произведений традиционно включаются в концертные и конкурсные программы учащихся, часто исполняются студентами на госэкзаменах.

– Например, на отделении «Фортепиано» очень популярны «Казахские танцы» Ахмета Жубанова, – отметила преподаватель училища Елена Косачёва. – Они, конечно, не являются танцами в прямом смысле этого слова. Это скорее жанровые музыкальные картинки. Ахмет Жубанов, в первую очередь, оркестровый композитор, поэтому стремился приблизить звучание фортепиано по мощи к симфоническому оркестру. Во многих произведениях присутствуют очень сложные в исполнении места, требующие умелых рук и свободного владения инструментом. Не зря его второй цикл «Десять таджикских танцев» чаще исполняется ансамблем пианистов, ведь тогда все сложности исполнения делятся на двоих.

Елена Косачёва добавила, что инструментальные произведения А. Жубанова «Ария», «Романс», «Көктем» звучат как в оригинальном скрипичном исполнении, так и в переложении для кобыза, виолончели и других музыкальных инструментов.

В честь Ахмета Жубанова не только названы улицы, школы и памятники, но и выпущены почтовая марка и памятная монета. Также 2006 год по решению ЮНЕСКО был объявлен Годом Ахмета Жубанова, и в штаб-квартире в Париже состоялся торжественный вечер с участием ведущих мастеров искусств Казахстана.

– В этом году на выпускном экзамене отделения казахских народных инструментов мы услышим «Арию» А. Жубанова в исполнении Акботы Нурашевой из класса преподавателя Маржан Кошкинбаевой. Это проникновенное, певучее и тонкое произведение, – сообщила Елена Косачёва.

Вершиной композиторского творчества Ахмета Жубанова по праву считается опера «Абай», написанная в соавторстве с выдающимся советским композитором Латифом Хамиди. К слову, в этом году также отмечается 115 лет со дня рождения этого народного артиста КазССР, лауреата Государственной премии.

– Опера «Абай» давно стала визитной карточкой Казахстана на международной сцене, – подчеркнула Елена Косачёва. – В классе заслуженного артиста Республики Казахстан Вячеслава Ткача три арии Абая из этой оперы исполнялись в разное время нашими лучшими студентами – Жанатом Бисимбаевым, Андреем Шагидевичем, Данияром Айткужиновым и Андреем Медведевым. В репертуаре самого Вячеслава Ткача есть две арии Абая, которые он исполняет и с симфоническим оркестром акима Восточно-Казахстанской области, и с выпускниками-пианистами в качестве иллюстратора на государственных экзаменах.

Замечательны и вокальные произведения А. Жубанова – это всеми любимые «Қарлығаш», «Ақ көгершін», «Ұмытпа», «Ақ Шолпан»… Они покоряют своей простотой, искренностью и национально-самобытным мелодизмом.

– Многие современные композиторы Казахстана обращаются к этим песням – делают различные обработки для разных составов исполнителей, – продолжает повествование собеседница. – Так, наша землячка, председатель Союза композиторов Восточного Казахстана Светлана Апасова специально для смешанного хора училища искусств создала свою обработку на песню «Қарлығаш» («Ласточка»). Отчасти благодаря ей хор училища искусств под руководством Асель Темировой в 2009 году стал обладателем Гран-при на Международном конкурсе «Жұбанов көктемі», прошедшем в Актобе.

Мечта всей жизни Ахмета Куановича – создание оперы «Құрманғазы», к сожалению, не была им осуществлена. Он успел лишь сделать наброски либретто, описав характерные черты будущих героев и создав почти все отдельные номера. Но всё же закончить эту оперу смогла его дочь Газиза Жубанова. «Мечта человека должна исполняться. Даже после смерти. В этом – его вечность…» – писала она.

Стоит подчеркнуть, что Газиза Ахметовна Жубанова также внесла значительный вклад в современную казахскую музыкальную культуру. И в ВК училище искусств её произведения разных жанров украшают репертуар молодых исполнителей.

Вот несколько интересных фактов об известном композиторе. В честь Ахмета Жубанова не только названы улицы, школы и памятники, но и выпущены почтовая марка и памятная монета. Также 2006 год по решению ЮНЕСКО был объявлен Годом Ахмета Жубанова, и в штаб-квартире в Париже состоялся торжественный вечер с участием ведущих мастеров искусств Казахстана.

В заключение хочется привести слова композитора и публициста Дмитрия Кабалевского, который в своё время сказал, что «самой большой заслугой Жубанова перед музыкальной культурой своего народа является то, что, изучив горячо любимую им народную музыку Казахстана, он помог своим коллегам – сверстникам и ученикам – выращивать современную профессиональную музыку, связанную с мировой музыкальной культурой и в то же время глубочайшими своими корнями уходящую в свою, народную, национальную почву».

Ева Ким

Фото из архива