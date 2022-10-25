В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина открылась литературная выставка «Беркута свободный полёт», посвящённая Дню Республики.

Экспозиция, организованная в преддверии национального праздника, состоит из множества любопытных изданий об истории Казахстана, культуре и экономике. Представленная в них информация определённо будет интересна как школьникам и студентам, так и представителям старшего поколения.

– 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете. И вот после многолетнего перерыва мы вновь отмечаем эту знаменательную дату, – подчеркнули сотрудники библиотеки.

Открывает выставку раздел с говорящим названием «Казахстан: время перемен». Здесь отражены основные, значимые события новейшей политической истории страны. Читатели могут ознакомиться с трудами известных государственных деятелей, историков и политологов. Это «Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации», «Дипломатия Республики Казахстан», «Очерки дипломата» Касым-

Жомарта Токаева, сборник «Жер тағдыры – ел тағдыры. Қазақ Республикасының тұңғыш жер заңы» С. Аккулы.

Также в этом разделе можно найти монографии А. Чеботарёва «Политическая мысль суверенного Казахстана: истоки, эволюция, современность», «Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ: доверие, традиции, транспарентность, толерантность» и многое другое.

«…Именно Республика Казахстан стала ареной для одной из главных «историй успеха» на постсоветском пространстве», – пишут авторы сборника статей «Постсоветская и мировая модернизация: итоги тридцати лет», посвящённого анализу экономических проблем, с которыми столкнулись страны постсоветского пространства за 30 лет.

«Новая экономика: устойчивое развитие» – ещё одна важная часть литературной выставки, которая знакомит читателей с экономическими прорывами и достижениями в области социальной политики.

– Благодаря уникальному географическому положению и лидирующей позиции в мире по запасам полезных ископаемых наша страна обладает значительным потенциалом для развития экономики и туризма. Об этом и многом другом говорится в сборнике статей экспертов из Казахстана и Германии «Трансформация экономики Казахстана», двухтомнике А. Ашимбаевой «Национальная экономика Казахстана в условиях глобализации», собрании трудов в десяти томах К. Сагадиева «Жаңару көшінде»/«Реформы: аналитический взгляд», – рассказали библиотекари.

Не оставил равнодушными посетителей областной биб-лиотеки раздел «Код нации: мудрость предков и яркие идеи» о культуре Великой степи. Здесь стоит почитать книги Г. Бельгера «Казахское слово», Ш. Тохтабаева «Шедевры Великой степи», этнографические исследования З. Наурзбаевой «Вечное небо казахов». Многим будет интересен сборник эссе о казахстанской литературе периода независимости Ю. Серебрянского «Книга о вкусной и здоровой казахстанской литературе».

Кроме того, в экспозиции представлена казахстанская художественная литература, изданная за последние годы, и инфографика новейшей истории Казахстана.

– Выставка получилась содержательной. Из предложенных книг можно узнать много нового. Особенно понравился раздел «Код нации: мудрость предков и яркие идеи». Ещё меня очень интересует казахстанская художественная литература, – поделился читатель Максим Карпов.

Гульжан Естаева

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина