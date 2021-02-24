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Берегите здоровье!

24.02.2021
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Восточноказахстанцы стали реже нарушать масочный режим. Однако эта тема всё ещё остаётся в повестке дня.

Так, 23 февраля в Усть-Каменогорске было зафиксировано 10 фактов нарушения масочного режима. Средствами индивидуальной защиты пренебрегают продавцы непродовольственных магазинов.

В Семее зарегистрировано пять нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте. Составлено восемь протоколов на сумму 933 440 тенге. Взыскано четыре штрафа на сумму 175 020 тенге.

В Урджарском районе наложили один штраф на физическое лицо за нарушение санитарных требований.

В Шемонаихинском районе зарегистрирован один факт нарушения. Житель села Выдриха находился без защитной маски в магазине.

24.02.2021
42

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