Аян Калымбек: «Домбра – мой лучший друг»

Молодой акын из Усть-Каменогорска Аян Калымбек никогда не расстаётся со своей домброй и во всём поддерживает отечественного производителя. С помощью казахского национального музыкального инструмента и стихов он старается привлечь внимание к актуальным проблемам восточноказахстанцев.

Родился Аян в селе Кокжота Кокпектинского района. В седьмом классе он перевёлся в областную специализированную школу-гимназию-интернат имени Жамбыла для одарённых детей в Усть-Каменогорске. Спустя год вместе с семьёй переехал в столицу и окончил там школу. Этот переезд сыграл важную роль в жизни юноши. Ведь именно в главном городе страны он вступил в кружок игры на домбре в школе-лицее № 54.

– Руководителем кружка был уроженец Тарбагатайского района, композитор Какимбек Ердибайтеги. Тогда я впервые взял в руки домбру и позже научился исполнять кюи, – говорит молодой акын. – Однако учитель не часто подпускал меня к домбре, вместо этого предлагал играть в оркестре на других инструментах – шертер, прима-кобыз, барабаны, контрабас. В выпускном классе вообще перестал заниматься музыкой, так как было много задач по учёбе.

Своё увлечение домброй он возродил, когда вновь приехал в Усть-Каменогорск. В 2015 году поступил в Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова и получил знания по специальности «Казахский язык и литература». Сейчас работает журналистом.

НАУЧИТЬСЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

В 2018 году Аян Калымбек создал на базе родного университета кружок игры на домбре «Жәдігер». Его инициативу с большим энтузиазмом поддержал ректор вуза Мухтар Толеген. Для проведения занятий выделили специальный кабинет, приобрели десять домбр.

Интерес к игре на казахском национальном музыкальном инструменте проявили в основном студенты первых и вторых курсов, причём обучающиеся на разных специальностях, совершенно далёких от музыки. Желающих вступить в ряды домбристов оказалось около 90. Постепенно их количество стало уменьшаться, и в итоге остались 40 самых ответственных и творческих ребят.

У Аяна нет профессионального музыкального образования, он не знает нот, но ему удалось собрать целый оркестр, обучить каждого его участника исполнять кюи и даже организовать выступления перед публикой.

К сожалению, с начала пандемии работа «Жәдігер» была приостановлена. Проводить занятия в онлайн-режиме руководитель кружка не видит смысла. Сложно обучать кого-то играть на музыкальном инструменте дистанционно. Как только санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране полностью нормализуется, кружок возобновит свою деятельность.

А пока наш собеседник думает над тем, чтобы открыть в городе курсы домбры для людей разных возрастов и национальностей.

ЗНАНИЯ, СМЕЛОСТЬ И ЮМОР

Айтыс – один из любимых видов творчества Аяна. Пожалуй, самый любимый. Уже в четырёхлетнем возрасте он отлично понимал, что из себя представляет состязание акынов-импровизаторов.

– Когда по телевизору показывали айтыс, мы с бабушкой сразу же бросали все свои дела и буквально бежали его смотреть, – поделился Аян Калымбек. – Во время учёбы в столице я находился в среде певцов, актёров, поэтов, мастеров айтыса. Это Жандарбек Булгаков, Балгынбек Имашев, Сырым Ауезхан и другие. У меня была возможность учиться у них.

Кстати, ни в семье героя публикации, ни в селе, где он родился, не было выдающихся домбристов. Тем не менее нужно сказать, что дедушка Аяна был акыном-импровизатором. Он не исполнял кюи на домбре, но умел сочинять стихи, при этом никогда не записывал их, просто тут же озвучивал и забывал. А родственники по материнской линии имели интерес к игре на музыкальных инструментах. Возможно, всё это каким-то образом повлияло на дальнейшее становление молодого таланта.

Впервые в айтысе Аян принял участие будучи студентом, в 2015 году. По его словам, то выступление не было столь удачным, как хотелось бы. Но и цели занять призовое место на тот момент у него не было. Главная задача – вникнуть в процесс, научиться чему-то у мастеров. Как отмечает сам акын, только в последние два года он понял, как на самом деле нужно выступать, и начал достигать определённых результатов. За это время он успел несколько раз поучаствовать в айтысах республиканского уровня. Правда, обладателем главного приза пока ещё не стал. В его активе – первые и вторые места на областных состязаниях.

– У меня нет достижений в айтысе, которыми я мог бы гордиться. Но продолжаю трудиться, чтобы достичь чего-то большего, – рассказал Аян.

По его мнению, айтыскер должен уметь импровизировать. Для этого необходимо заранее готовиться к состязанию, то есть изучать историю и особенности местности, в которой будет проходить айтыс, биографию и выступления своего оппонента. Безусловно, важную роль играют вдохновение и хорошее настроение.

– В целом, думаю, что у акына должны быть три вещи: знания, смелость и юмор, – добавил айтыскер. – Нет проблемы в том, чтобы придумать рифму. Тяжелее всего в течение короткого времени найти выигрышный ответ на аргументы соперника.

СУПЕРМЕН С ДОМБРОЙ

Помимо всего прочего, используя своё творчество, Аян Калымбек старается помочь гражданам в решении различных вопросов. Для этого в 2018 году им был создан проект под названием Aqynkeldi, что в переводе означает «акын пришёл».

Он поднимает актуальные проблемы, которые есть в области, но не просто говоря о них, а озвучивая в стихотворной форме и аккомпанируя себе на домбре. Ещё одна отличительная черта казахского супергероя – это чапан. Aqynkeldi записывает своё выступление на видео и распространяет в социальных сетях. После чего решение некоторых проблем начало сдвигаться с мёртвой точки.

В числе тем, которые он поднимал, ремонт дороги на улице Тогас, огромные очереди у кассы автовокзала и другие. В связи с пандемией на протяжении года новые выпуски этого проекта не снимались. Наконец его деятельность возобновилась. Совсем недавно акын в своих видео рассказал о мусоре на улицах областного центра и падёже скота в селе Шиликты Зайсанского района.

СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

Чапан Аян носит не только во время съёмок. Одежда в национальном стиле – это его повседневный образ.

– Кому-то приносит удовольствие играть в футбол, кому-то – петь, а мне нравится носить национальную одежду. Полностью свой гардероб я изменил в студенчестве. Помню, как бабушка тогда отдала мне все семь чапанов, которые у неё хранились, и я носил их по очереди по дням недели. Изначально окружающие отнеслись к этому с удивлением, но сейчас уже все привыкли, – говорит Аян Калымбек.

Кроме того, молодой айтыскер практически во всём отдаёт предпочтение отечественному продукту. По его словам, многие ошибочно полагают, что в Казахстане ничего не производят. На самом деле, у нас есть всё – и одежда, и предметы быта.

Своему стилю герой нашей публикации не изменяет и когда выезжает за пределы области. Наоборот, с гордостью показывает, что можно и нужно носить одежду с национальным колоритом каждый день. К слову, в окружении Аяна есть люди, последовавшие его примеру.

ВЕЧНАЯ СПУТНИЦА КАЗАХА

Домбру Аян называет своим лучшим другом, своим спутником и даже главным оружием. Он всегда носит этот музыкальный инструмент с собой. Играть на нём может где угодно – на улице, дома, в автобусе. Люди хорошо принимают эти неожиданные выступления, в особенности, интерес проявляют представители других этносов. Отметим, эту домбру ему подарил известный мастер Жолаушы Турдугулов.

– Домбра будет жить и дальше. Есть множество кружков и курсов, проводятся различные концерты и фестивали. Ежегодно отмечается Национальный день домбры. Всё это вносит значимый вклад в сохранение и развитие самобытной казахской народной музыки, – резюмировал Аян Калымбек.

Гульжан Естаева

Фото из архива Аяна Калымбека