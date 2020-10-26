Авралы канули в Лету 

В этом году на переправе «Қызыл ту» в Курчумском районе навигационный сезон проходит без авралов.

О паромной переправе через Бухтарминское водохранилище «Рудный Алтай» рассказывает своим читателям регулярно. Потому публикации на эту тему не теряют актуальности и интереса восточноказахстанцев. Паромная переправа – не только важнейший транспортный узел региона. Это весьма чувствительный, с точки зрения самочувствия нескольких отдаленных районов, да и всей области, фактор жизни.

Переправа «Қызыл ту» на своём веку повидала всякое. Лето прошлого года запомнилось бесконечными вереницами машин, ждущих погрузки на паромы. Зашкаливал градус человеческих возмущений. Сломался один из двух больших паромов. К работе в этот навигационный сезон он так и не вернулся.

Однако в 2020 году на переправе, можно сказать, стало благополучнее и спокойнее. Работают три парома: «Күршім», «Иртыш», а также «Одесса». Если и появляются очереди, то они кратковременные. В том, что это действительно так, автор этих строк убедился лично.

В минувший понедельник отправился в служебную командировку, прибыл на переправу в послеобеденный час. В очереди стояла одна-единственная машина. Пристроившись за ней, ждал не долго и благополучно погрузился на паром. Съехав на берег, продолжил свой путь. На следующий день, во вторник, возвращался домой уже к вечеру, когда на переправе обычно бывает час пик. В этот раз в очереди было уже несколько машин, но долго ждать снова не пришлось.

На палубе поинтересовался у паромщиков – случались ли в этом сезоне авралы? Они ответили, что исключить их совсем невозможно, но, к счастью, в этом году такие ситуации были редкостью. Всегда бы так.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район