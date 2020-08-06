«Авифавир» спешит на помощь

В ВКО поступил препарат от коронавируса, разработанный на основе японских лекарств против гриппа.

По информации пресс-службы Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО, фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust направил в Восточно-Казахстанскую область 176 упаковок лекарственного препарата «Авифавир». Обоснованность распределения поступивших лекарственных средств между организациями здравоохранения области проконтролировали сотрудники управления превенции Антикоррупционной службы ВКО и проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы».

Отмечается, что лекарство для лечения коронавируса закуплено фондом Samruk-Kazyna у АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций». «Авифавир» – один из двух препаратов, зарегистрированных в мире против коронавируса.

– Препарат можно применять только в условиях стационара, – сообщили представители ведомства. – Он хорошо известен в Японии и используется для лечения тяжелых форм гриппа с 2014 года.

Марк Касымов