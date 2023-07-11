«Астана – сердце нашего народа!»

Такими крылатыми и символичными строчками из популярной песни, прозвучавшей на главной сцене области, можно вполне охарактеризовать праздничный концерт в честь дня рождения столицы РК – Астаны.

В торжественном мероприятии приняли участие общественность Усть-Каменогорска, а также гости города и области. С праздничной датой в казахстанском календаре поздравил собравшихся руководитель Управления культуры Восточно-Казахстанской области Нурболат Ахметжанов.

Лучшие творческие коллективы и мастера сцены ВКО подготовили для зрителей отличный подарок, порадовали высоким искусством. Праздничную ноту уверенно и изящно внесли оркестр казахских народных инструментов имени Байжигита и симфонический оркестр акима области, они и задали тон.

Заслуженный артист РК Вячеслав Ткач в сопровождении оркестра под управлением дирижёра, заслуженного деятеля искусств, кавалера ордена «Құрмет» Александра Галсанова исполнил песню «Мой город».

Несравненный дуэт известных солисток, деятеля искусств РК Альмиры Нургожиной и лауреата республиканских и международных конкурсов Айжан Мазкеновой исполнил песню «Қуанамын».

В концертной программе в исполнении сводного оркестра прозвучал к восторгу зрителей «Марш Радецкого» композитора Иогана Штрауса. Затем музыканты виртуозно исполнили «Күй тартыс», передавая колорит и особенности оригинального произведения.

Землякам представилась отличная возможность в очередной раз восхититься талантами самобытного творческого коллектива «Ан Сал Дар» во главе с отличником сферы культуры РК Адилем Турганбаевым.

Затем наступила пора выступления фольклорного ансамбля «Алтай» и джазового оркестра «Биг Бэнд», художественным руководителем которого является Александр Адамов.

Танец «Нәзік» и другие танцевальные композиции в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Алтай» во главе с художественным руководителем, отличником сферы искусства РК Арай Букеевой пришлись по душе зрителям.

Именитая вокалистка Нургуль Кабдоллаева в сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Әлем сазы» под управлением Мираса Туреханулы на высоком профессиональном уровне и соответствующем эмоциональном фоне исполнила песню «Қазағым-ай».

Можно сказать, что предыдущая часть программы по нарастающей подвела зрителей к кульминационной точке сценического действа и музыкальной драматургии. В этот момент на сцену вышли и завладели вниманием публики солисты, лауреаты республиканских и международных конкурсов Джанибек Симбаев, Жанат Бисимбаева, Арника Байбусынова, Ботагоз Жумабекова, Айжан Рахымбекова, а также другие их коллеги. В их исполнении песня «Елімнің жүрегі – Астана», что в переводе звучит как «Астана – сердце нашего народа», стала украшением программы.

Добавим, что в рамках празднования прошла ещё и церемония награждения, которую провёл руководитель Управления культуры ВКО Нурболат Ахметжанов. Приказом министра культуры и спорта РК Асхата Оралова нескольким творческим коллективам ВКО присвоены звания «Народный» и «Образцовый». В их числе вокальный ансамбль «Асыл мура» из Глубоковского района, фольклорный ансамбль «Асыл казына» из района Самар, вокально-инструментальный ансамбль «Акжар» из Тарбагатайского района, ансамбль «Воля» из района Алтай, детский танцевальный коллектив «Айзада» из Глубоковского района, танцевальный ансамбль «Әдемі-ай» из Курчумского района, танцевальный коллектив «Юность» из Шемонаихинского района, танцевальные коллективы «Актолкын», «Арабеск», «Еркетай» из Усть-Каменогорска, молодёжный творческий театр «Поэзия» Зайсанского района.

Таир Сапаргалиев