Артиллеристы братья Океновы

В Восточно-Казахстанской области немало семей, члены которых являются представителями одной и той же профессии. Однако близнецов, работающих в одной сфере, удаётся встретить намного реже.

Одним из таких примеров можно назвать профессиональный выбор братьев-близнецов Ербола и Ержана Океновых. Они трудятся в должности сержантов дивизиона артиллерийской бригады Аягозского гарнизона регионального командования «Шығыс».

Родились братья в городе Аягоз Аягозского района 26 мая 1987 года. Они воспитывались в одном детском саду, учились в одной школе и даже проходили срочную службу в одной воинской части. И профессию близнецы выбрали одну на двоих.

Надо сказать, что Ербол и Ержан с детства мечтали стать военными. А сделать этот выбор им помог дядя по маминой линии Орал, который был военнослужащим.

– Глядя на дядю, мы поняли, что хотим надеть военную форму и служить на благо Родины. В 2007 году, после выполнения своего воинского долга, мы стали командирами подразделений в артиллерийской бригаде Аягозского гарнизона. Сейчас являемся сержантами дивизиона. По жизненному пути всегда шагаем вместе, но всё же мы разные, говорят братья Океновы.

Действительно, в ходе беседы несложно было заметить различия в характере героев этого материала. Ербол более общительный, расторопный, может легко наладить контакт с кем угодно. В свою очередь Ержан более степенный и серьёзный. Интересно, что один из них называет другого старшим братом. Оказалось, что Ербол родился на 15 минут раньше Ержана.

Старший из близнецов создал семью в 2012 году и на сегодняшний день является отцом двоих детей, а младший женился в 2018 году и воспитывает сына.

Братья-артиллеристы, прослужившие в Вооруженных Силах Республики Казахстан более 15 лет, имеют немало достижений в военной службе. К примеру, в 2017 году Ербол участвовал в конкурсе на звание лучших сержантов, организованном региональным командованием «Шығыс», и занял первое место в номинации «Лучший сержант батальона». А Ержан стал чемпионом соревнований по армрестлингу в 2016 году. Также он показал, что обладает не только недюжинной силой, но и смекалкой, логикой и знаниями, результат – победа в номинации «Лучший учётчик».

Кроме того, сержанты дивизиона, отличающиеся честным отношением к работе и верно служащие своей стране, были награждены медалями «Мінсіз қызметі үшін» второй степени.

Стоит отметить, близнецы никогда не жалели, что выбрали военную службу. Наоборот, они уверены, что именно в армии мужчины становятся сильными духом гражданами и настоящими патриотами.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район