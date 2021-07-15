Артефакты ломают стереотипы

Археологи Восточного Казахстана не единожды делали крупные открытия, вызвавшие интерес всей мировой общественности. Этот год не стал исключением – группа учёных и археологов обнаружила уникальные находки, которые могут перевернуть существующие представления о древней истории Казахстана.

В Тарбагатайском районе при раскопках кургана Елеке Сазы под руководством археолога Зайноллы Самашева были обнаружены уникальные золотые артефакты эпохи древних тюрков.

Напомним, работы на кургане в урочище Елеке Сазы начались в 2020 году. Культово-поминальное строение представляет собой грандиозное каменное сооружение, которое состоит из двух частей – храма в виде пирамиды с усечённым верхом и примыкающего к нему лабиринта.

Памятник возведён в честь одного из каганов Западно-тюркского каганата, предположительно, на месте кремации его тела. Много лет назад в этом месте была обнаружена статуя кагана с отбитой головой, которая сейчас хранится в Национальном музее РК.

А недавно археологи нашли множество предметов вооружения, конского снаряжения и украшения от парадно-поминального костюма, в частности, поясную гарнитуру в виде орнаментированных накладок и подвесок, местами обгоревшую и расплавленную.

Кроме того, по периметру дна храма, вокруг ограждённого места сожжения, найдено большое количество собранных стремян, бронзовое блюдо с боковыми ручками, миска и другие предметы.

Среди находок большой интерес вызывают две золотые подвески с изображениями коронованных каганов на золотом троне. Справа и слева от трона изображены фигуры коленопреклонённых слуг. У персонажей чётко просматриваются причёска (косички) и детали одежды. На одном из изображений можно увидеть черты лица кагана.

По словам Зайноллы Самашева, эти чрезвычайно искусные произведения художественной культуры и декоративно-прикладного искусства древних тюрков являются выдающимися источниками, которые детально показывают образ императора, а также ранее неизвестные детали государственной атрибутики – конструкцию трона с зооморфно украшенными подлокотниками, типы корон. Это новый исторический источник по средневековой торевтике, который даёт ответы на вопросы о социально-политическом устройстве каганата, религиозных воззрениях, придворных церемониях.

Ещё одна научная сенсация произошла при раскопках под руководством Зайноллы Самашева в археологическом микрорайоне Ак-Баур на территории Уланского района. Исследования проводятся в рамках реализации проекта «Алтай – Тарбагатай от эпохи бронзы до раннего средневековья». Археологи провели работы на пяти крупных поселениях, двух оградках, двух древних выработках и объекте погребально-поминального характера. Ученые изучили архитектуру и конструктивные особенности различных строений с целью выяснения исторического значения. Наиболее важным выводом является то, что целая сеть поселений у подножья горы Ак-Баур относится к одному хронологическому периоду – началу раннего железного века, и её можно назвать протогородом.

Открытия, сделанные в музее-заповеднике, могут коренным образом изменить представления о древней истории Казахстана. Ведь до сих пор считалось, что в этот период наши предки вели исключительно кочевой образ жизни. Но благодаря проведённым раскопкам археологи предполагают, что в урочище Ак-Баур располагалось одно обширное земледельческое и ремесленное поселение, состоящее из нескольких кварталов.

Руководитель экспедиции Зайнолла Самашев считает, что поселение раннего железного века на Ак-Бауре могло иметь макроэкономические связи с подобными осёдлыми центрами в Центральном Казахстане и Семиречье. Получается, что древние саки не только кочевали и пасли скот, но и производили вещи, обменивались ими.

Аким ВКО Даниал Ахметов посетил урочище Ак-Баур и ознакомился с ходом исследований. Он отметил, что данное открытие меняет представление о древней истории нашей страны.

– Мы видим наглядный пример этапов эволюционного развития предков. Можем наблюдать начало металлургического и горного процесса. Вызывают чувство гордости те свидетельства, что наши предки были великолепными рудознатцами. Мы видим такое уникальное явление, как разделение труда. Кто-то занимался земледелием, кто-то – металлургией. Здесь есть производственные комплексы, цеха для обработки металлов и продуктов земледелия, мастерские, где обрабатывали кость и делали каменные орудия, гончарные печи, очаг, где стоял кузнечный мех. Это великолепное доказательство, что к периоду XI века до нашей эры нашим предкам был присущ не только кочевой образ жизни, но и глубокая осёдлость, – сказал Даниал Ахметов.

Он подчеркнул, что обнаруженные находки станут основой для зарождения нового туристического кластера, который будет привлекателен как для местных, так и для иностранных туристов.

В скором времени уникальный протогород планируют накрыть стеклянным куполом, сделав большой экспозиционный зал.

Дарья Антон