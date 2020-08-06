Ароматные рецепты снов

Берём чабрец, добавляем к нему зизифору, хмель, душицу, мяту и, пожалуй, шалфей. Возможно, читатель подумает, что это рецепт волшебного зелья… На самом деле это один из составов травяных подушечек, которые изготавливает мастерица из Усть-Каменогорска Анастасия Колесникова.

Анастасия родилась в семье хранителей флоры и фауны – её родители работали в Маркакольском заповеднике, поэтому любовь к природе в ней заложена с пелёнок. Плюс безграничный талант к живописи. Возможно, это и подтолкнуло девушку заняться таким необычным творчеством.

– Любовь к природе, которую заложила во мне моя семья, соединилась с любовью к живописи, – поделилась мастерица. – Так я начала пробовать делать душистые подушечки с ароматами лета, рисовать на них животных и красивейшие места Восточно-Казахстанской области, где когда-то побывали мои родители и, возможно, в будущем окажусь я. Это меня очень вдохновляет.

По словам Анастасии, идея травяных изделий возникла спонтанно – однажды у неё закончился наполнитель для декоративной подушечки, и она не раздумывая заменила его на полевые травы. Это занятие её настолько увлекло, что девушка стала изучать свойства трав и их сочетание. Оказывается, история травяных подушек берёт своё начало в глубокой древности. Раньше они использовались не только для хорошего сна, но и для избавления от всяких недугов. Травы собирали во время цветения, сушили, затем добавляли в соломенные подушки или делали небольшие подушечки и клали их рядом с основной. Со временем появилось много рецептов, которые дошли до наших дней.

Травяная подушка Анастасии Колесниковой представляет собой основную внутреннюю подушечку с травяной набивкой на застежке-молнии и наволочку с рисунком, который, кстати, придумывает и рисует сама автор.

– Как правило, сначала подготавливаю и вырезаю из ткани все части подушечки, размер может быть любой, – рассказала о технологии мастерица, – потом выполняю рисунок на лицевой стороне наволочки, затем стачиваю. Краска очень быстро сохнет, обязательно проглаживаю получившийся рисунок с обратной стороны, это нужно для его закрепления.

Когда «одежда» для будущего изделия готова, мастерица приступает к волшебному занятию – заполнению подушечки по нужному рецепту. Так появляются цитрусовые, хвойные подушечки, с можжевельником, ромашкой, березовым листом, таволгой, зизифорой, мелиссой и другими ингредиентами. Насколько хватит фантазии и… запаса трав.

– Когда заполняю подушечки, чувствую себя по-особенному, – отметила Анастасия. – В комнате витают ароматы, которые создают сказочную атмосферу.

Для своих изделий девушка использует только натуральные льняные и хлопковые ткани и акриловые краски, которые применяются для росписи по текстилю. Обязательно есть бирка с составом. Ещё один немаловажный компонент подушечки – положительная энергетика мастерицы.

– Как известно, позитивные эмоции несут в себе здоровье и радость, – подчеркнула Анастасия Колесникова. – Мне приятно видеть лица людей, которые берут в руки подушечку, улыбаются и вдыхают её аромат. Это придаёт сил и вдохновляет на воплощение новых идей.

Татьяна Кравченко