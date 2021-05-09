Альманах Победы

Ко Дню Победы актив Совета ветеранов одного из вузов региона приготовил сюрпризы для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Напомним, более 30 лет назад в Усть-Каменогорском строительно-дорожном институте (ныне ВКУ им. Д. Серикбаева) в одном из первых вузов Казахстана был создан Совет ветеранов, большую часть которого составляли участники Великой Отечественной войны. По сей день члены Совета ветеранов этого вуза активно участвуют в жизни университета и региона.

– В наш актив входят около 70 человек «золотого» возраста, – говорит выпускница УКСДИ, ветеран университета, доцент кафедры «БЖД и охрана труда», которая с 1976 года до настоящего времени работает с ветеранами и студентами, Любовь Сергиенко. – Все они участники онлайн-группы «Ветераны ВКУ им. Д. Серикбаева», в которую также входят первый проректор вуза Сауле Рахметуллина, заместитель председателя Совета ветеранов Усть-Каменогорска Сагынбек Аканов и другие заинтересованные лица. В фойе главного корпуса университета выставлена экспозиция «Они сражались за Родину». Здесь представлены копии всех военных наград фронтовиков университета – орденов, медалей.

Как отметила Любовь Сергиенко, в фойе будет вестись трансляция онлайн-концерта творческого коллектива ветеранов вуза, в его программу вошли песни и стихи ветеранов и тружеников тыла вуза о войне. К слову, концерт можно посмотреть в соцсетях и на сайте вуза. Также университет выпустил второй выпуск «Альманаха Победы», посвящённый 9 Мая, где опубликованы воспоминания преподавателей и студентов о родственниках-фронтовиках.

В преддверии праздника учащиеся колледжа и студенты вуза из клуба волонтёров помогли одиноко проживающим ветеранам подготовиться к празднику, провели уборку в их квартирах, приготовили подарки. Ректор ВКУ Жасулан Шаймарданов навестит и лично поздравит с праздником единственного на сегодняшний день участника войны из вуза Гавриила Васильевича Одинцова. Волонтёры вручат денежные премии 22 труженикам тыла.

По словам Любови Спиридоновны, всего в университете в разные годы работало более 60 участников Великой Отечественной войны. Большинство из них являлись членами Совета по гуманитарному образованию студентов, проводили встречи, беседы, круглые столы, кураторские часы и конференции, где студенты из первых уст узнавали о тяготах военных лет, подвигах, которые совершали преподаватели вуза в годы войны.

И сегодня члены совета рассказывают молодёжи о вкладе в Победу, которую вносили дети, старики, женщины – все те, кто обеспечивал фронт оружием, одеждой, продуктами, о маленьких героях, которые, собирая колоски на полях, верили, что тем самым они помогают солдатам на фронте, приближают Победу.

– Всего в нашей ветеранской организации более 300 человек, – говорит Любовь Спиридоновна. – Среди них – участник трудового фронта в годы ВОВ Виктор Степанович Чернявский и более 20 тружеников тыла. Цель совета – внимание и помощь ветеранам, патриотическое воспитание студентов, увековечение памяти ушедших из жизни ветеранов.

Любовь Сергиенко считает, что патриотами не рождаются, ими становятся. Ветераны демонстрируют молодёжи примеры патриотизма. Когда в мире так не спокойно, воспитание подрастающего поколения, от которого зависит будущее нашей страны, должно стоять на первом месте.

– Молодое поколение должно знать, что война стала для нашей страны эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в Победу, – говорит Любовь Сергиенко. – Нужно, чтобы все помнили, передавали из поколения в поколение память о героях этой войны. Нельзя, чтобы с последним ушедшим из этой жизни фронтовиком, тружеником тыла оборвалась память о подвиге, который они совершили. Поэтому следует сделать всё возможное для того, чтобы наши потомки знали об этой войне не только как об историческом факте XX века, но и помнили имена героев и их подвиги!

Елена Пашке

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