Молодёжь и ветераны Катон-Карагая благоустроили Аллею дружбы в районном центре.

Активистами Центра активного долголетия, молодёжного клуба «Аманат» и Совета ветеранов Дома дружбы – центра общественного согласия Катон-Карагайского района была организована экологическая акция «Аллея дружбы».

Основные цели мероприятия – пропаганда бережного отношения к природе и озеленение населённых пунктов общими усилиями.

Экоакция была приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Причём, были не только посажены новые деревья, но и приведены в порядок уже растущие.

Трудились все вместе и обязанности делили поровну: одни готовили место для посадки, другие – высаживали и поливали молодые саженцы.

По мнению участников, таким образом они внесли вклад в процветание родного края, а также в формирование экологической культуры среди молодого поколения.

Издревле посадке деревьев уделялось особое внимание, поэтому с наступлением тепла, когда земля прогревалась лучами солнца, а небо становилось голубым и безоблачным, начинали высаживать деревья.

Неслучайно у мудрого казахского народа есть такие пословицы: «Дети взращивают то, что посажено родителями», «Деревья растут на одном месте», «Чудесным деревом любуются все», «Да будет деревьев столько, сколько и скота».

Елена Пашке

Фото из открытых источников

Катон-Карагайский район