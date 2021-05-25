Аллея дружбы
Молодёжь и ветераны Катон-Карагая благоустроили Аллею дружбы в районном центре.
Активистами Центра активного долголетия, молодёжного клуба «Аманат» и Совета ветеранов Дома дружбы – центра общественного согласия Катон-Карагайского района была организована экологическая акция «Аллея дружбы».
Основные цели мероприятия – пропаганда бережного отношения к природе и озеленение населённых пунктов общими усилиями.
Экоакция была приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Причём, были не только посажены новые деревья, но и приведены в порядок уже растущие.
Трудились все вместе и обязанности делили поровну: одни готовили место для посадки, другие – высаживали и поливали молодые саженцы.
По мнению участников, таким образом они внесли вклад в процветание родного края, а также в формирование экологической культуры среди молодого поколения.
Издревле посадке деревьев уделялось особое внимание, поэтому с наступлением тепла, когда земля прогревалась лучами солнца, а небо становилось голубым и безоблачным, начинали высаживать деревья.
Неслучайно у мудрого казахского народа есть такие пословицы: «Дети взращивают то, что посажено родителями», «Деревья растут на одном месте», «Чудесным деревом любуются все», «Да будет деревьев столько, сколько и скота».
Елена Пашке
Фото из открытых источников
Катон-Карагайский район