Алихан Смаилов: «Восточно-Казахстанская область имеет положительную динамику практически по всем ключевым показателям»

За период работы Даниала Ахметова в области реализованы крупные промышленные и сельскохозяйственные проекты. Ведется строительство десятка объектов социального назначения: школы, больницы, спортивные центры, в том числе ЦМиР, Центр гематологии. Это отмечено Премьер-министром РК Алиханом Смаиловым в ходе представления акима перед активом Восточно-Казахстанской области.

Депутаты области, в свою очередь, выразили уверенность, что Восточный Казахстан будет продолжать свое стабильное развитие и процветание под руководством Даниала Ахметова.

— За 8 лет было сделано уже много. Это оборудование школ новейшими предметными классами, расширение инфраструктуры и строительство дорог, развитие туризма, здравоохранения. Не все еще сделано, но впереди ждет работа. Для такой должности нужно глубокое знание предмета, не просто политическая воля и административный талант. А Даниал Кенжетаевич знает и проблемы региона, и возможности. Поэтому, я считаю, это для нас лучший вариант, чтобы пройти нынешнее нестабильное время в геополитическом плане, и выйти на новый уровень. У нашего региона большой потенциал. И я за сильного лидера, который будет администрировать эти процессы, помогать ему развиваться! — Зоя Новолодская, депутат Усть-Каменогорского городского маслихата.