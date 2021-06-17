Алгоритм стабильности

Власти региона подготовили пакет мер для стабилизации и снижения цен на ряд социально значимых продуктов. Население может рассчитывать на доступные цены на прилавках магазинов, а бизнес – на помощь государства для поддержания этих цен.

По информации пресс-службы акима ВКО, Даниал Ахметов провёл расширенное аппаратное совещание. Глава региона начал заседание с темы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, отметив, что контроль за их стоимостью должен быть не ситуативным, когда цены уже выросли, а системным.

За последние две недели подскочили цены на основные товары в продуктовой корзине. Изменились ценники на сахар, подсолнечное масло, овощи, крупы и другие продукты.

Решения, которые приняты для сдерживания и снижения цен на отдельные продовольственные товары, перечислили руководители профильных ведомств, а также акимы городов и районов.

Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ернар Мустафин сообщил, что индекс цен на социально значимые продовольственные товары с 1 января по Усть-Каменогорску составил 106,2 процента, что ниже среднереспубликанского показателя на 0,5 процента, по Семею – 106,3 процента, это на 0,4 процента ниже среднего значения по стране.

С начала года рост цен в Восточном Казахстане отмечен на плодоовощную продукцию, масло подсолнечное, сахар-песок, молочную продукцию. Удорожание, по словам докладчика, обусловлено сокращением урожая прошлого года, повышением тарифов на коммунальные услуги, а также цен на горюче-смазочные и упаковочные материалы, импортируемые из России.

Производителям социально значимых товаров власти региона стараются оказывать максимальную помощь и поддержку.

– На сегодняшний день в рамках мер по сдерживаю роста цен через АО «СПК «Ертіс» предоставлены займы по 200 млн тг ТОО «All Mart Vostok», «УК МЗ» и «Крупнофф» для стабилизации цен на молоко, кефир 2,5-процентной жирности в мягкой упаковке и творог 5-9-процентной жирности, масло подсолнечное, сахар, макароны, яйцо и соль. Кроме того, 500 млн тг заёмных средств передано в ТОО «Агрофирма Приречное» для стабилизации цен на картофель, морковь, лук, капусту. Овощи по сниженным ценам будут реализовываться с ноября этого года, – проинформировал спикер.

Также, по его сведениям, акиматами городов и районов заключены меморандумы со 160 сельхозтоваропроизводителями и оптовыми реализаторами, а также с 2 512 торговыми объектами. Документы предусматривают применение минимальной (7–10-процентной) торговой надбавки. Среди участников соглашения такие производители, как ТОО «Багратион Улан», «Добрянка», «Усть-Каменогорский маслозавод», «Энпас», «Куратье», «Eco-Agro», «Каравай», «Шахан Ата» и другие.

Ернар Мустафин также сообщил, что с 30 марта в области установлена предельная цена на куриное яйцо – 405 тенге за десяток.

Для исключения вероятности роста цен из-за возможного дефицита товаров в региональный стабфонд закуплено 2,2 тысячи тонн муки пшеничной первого сорта, 408 тонн шлифованного риса, 204 тонны гречневой крупы, 2,4 тысячи тонн картофеля, 1,3 тысячи тонн капусты, 800 тонн моркови и 1,2 тысячи тонн лука.

– Своевременное отслеживание цен на базовые продукты должно проводиться, прежде всего, в интересах граждан, – заметил аким области. – Нельзя допустить, чтобы продукты дорожали, но и о производителях тоже надо помнить. Производство должно оставаться выгодным для бизнеса.

Бахыт Сарсембаева

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