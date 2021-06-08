Альфия Мухамедьянова: «Я рисую, потому что хочу рисовать…»

Переступив порог изостудии художницы из Усть-Каменогорска Альфии Мухамедьяновой, кажется, словно открыл двери в другой мир, завораживающий своей изысканностью и таинственной красотой. Особая атмосфера, которая царит здесь, так и манит взять в руки кисть и начать творить, даже если с изобразительным искусством на «вы»…

Газета «Рудный Алтай» не раз писала о выдающейся землячке, покорившей своим талантом отечественных и зарубежных ценителей искусства. Однако её творческий потенциал и неиссякаемая энергия сподвигают говорить о ней снова и снова.

Альфия Мухамедьянова родилась в Джамбуле (ныне – Тараз), затем вместе с родителями переехала в Усть-Каменогорск. Способности к рисованию у героини повествования проявились в детстве, а уже в школьные годы её картины привлекли внимание истинных любителей живописи.

– Известность пришла в пятом классе, – с улыбкой поделилась художница. – Занималась в Детской областной художественной школе, и мои работы участвовали в различных выставках. Бывали случаи, когда картины с выставок сразу отправлялись в частные коллекции.

Огромный багаж знаний Альфия получила, обучаясь в архитектурной студии Сергея Артеменко. Затем уехала в Грецию, где продолжила обучение станковой живописи в Академии искусств в Афинах. Первая профессиональная выставка «Фея» состоялась в 1998 году в Усть-Каменогорске. Это было только началом большого творческого пути художника. Сегодня Альфия Мухамедьянова является членом трёх международных сообществ: Союза акварелистов России, Союза акварелистов Германии и Сообщества акварелистов Казахстана. Её картины выставлялись не только в Казахстане, но и во многих странах мира – Албании, Греции, Грузии, Индии, США, Эквадоре, Тайване и других.

– Для каждого художника важен диалог со своим зрителем, и прежде всего это возможно посредством выставок, – отметила Альфия Мухамедьянова. – Они позволяют зацепить зрителя за живое, пробудить новые чувства и эмоции. Ведь художник пропускает через себя все переживания и своё мировосприятие, чтобы потом выплеснуть впечатления на холст.

Без сомнения, у Альфии есть чем не просто привлечь внимание, но и оставить след в душе каждого человека. Её творчество эмоционально, искренно, пронизано чувством любви. Художница наделена удивительным качеством – чувствовать жизнь во всех её проявлениях. Тихие заводи, щебетание птиц, капли воды на стекле и лепестках растений, солнечные брызги на водной глади, жужжание пчелы, собирающей нектар, шелест листьев, запах предрассветного морозного воздуха… Всё это художнику удаётся виртуозно передать на холсте. Несмотря на то, что живопись называют «искусством застывшего мгновения», в картинах Альфии Мухамедьяновой жизнь бурлит. Она многообразная, насыщенная, яркая.

– Меня очаровывают солнечный свет и тени, – сказала художник. – Мне нравится зажигать лепестки цветов – когда пишу натюрморты, освещать лица детей светом – когда пишу портреты, отражать радужный блеск в зеркале воды – когда пишу пейзажи.

Кстати, о портретах. Среди работ можно выделить замечательную серию портретов, которая носит название «Лица Алтая». В ней Альфия Мухамедьянова рассказывает о простых людях нашего края. Глубоко символично название – оно в полной мере отражает наш регион, где в дружбе и согласии живут представители разных национальностей.

– Участвуя в различных международных выставках, рассказываю о традициях и обычаях нашего края, – подчеркнула художница. – К примеру, рисуя портреты девушек-казашек в национальных костюмах, стараюсь детально изобразить украшения и орнаменты на одежде. Изображая охотника-беркутчи, повествую о знаменитой охоте с беркутом. Поэтому появилось такое название – «Лица Алтая».

В нашей стране всячески поддерживаются проекты в области культуры и искусства, творчество находит искренний отклик в сердцах казахстанцев. Один из таких проектов – «Умай – наследие предков» – направлен на возрождение светлого образа богини тюркских и монгольских народов Умай. К слову, в международном выставочном арт-проекте представлены три картины Альфии Мухамедьяновой.

Нельзя не упомянуть ещё об одной грани творчества Альфии Мухамедьяновой. Она воплотила в жизнь не только свою мечту – стать художником, но и помогает другим людям прикоснуться к прекрасному. В 2013 году героиня повествования открыла студию изобразительного искусства «Творим вместе», в которой обучает взрослых и детей рисованию с нуля по своей авторской программе.

Своим ученикам она предоставляет полёт фантазии в творчестве – они могут написать картину не только кисточками и карандашами, но и пальцами, зубочистками, ватными палочками или картофелем… Самое главное – в результате обязательно получится шедевр, и человек уйдёт из студии вдохновлённый…

– Всегда говорю своим ученикам: «Когда выходите, не прячьте свои картины, пусть люди видят. Если спросят, отвечайте, что ваше имя слишком известно, чтобы его называть», – поделилась Альфия Мухамедьянова.

Как признаётся героиня повествования, для неё быть художником – это особое состояние, в котором ты пребываешь всё время, независимо от настроения, некий дар, посланный свыше.

– Я рисую, потому что хочу рисовать, – резюмировала Альфия Мухамедьянова. – Когда мне грустно – рисую, когда весело – рисую. Это сущность настоящего художника. Хочу лишь обладать даром управлять временем, чтобы успеть угнаться и ухватиться за ускользающий след красоты…

Татьяна Кравченко

Фото из архива Альфии Мухамедьяновой