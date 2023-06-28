Акцент на самое важное

Глубоковский район демонстрирует положительную динамику роста по ключевым направлениям.

Итоги социально-экономического развития района за пять месяцев этого года на брифинге в Региональной службе коммуникаций подвёл аким района Эльдар Тумашинов. Он остановился на проблемах и перспективах района, а также ответил на актуальные вопросы, поступившие от журналистов.

– В этом году я посетил все 40 населённых пунктов района, провёл встречи с местными жителями. Сельчан в первую очередь волнуют вопросы коммунального хозяйства (состояние дорог и улиц, освещение, водоснабжение), качество интернет-связи, материально-техническое и кадровое обеспечение сельских медицинских учреждений, пассажирские перевозки и так далее, – сообщил Эльдар Тумашинов.

Аграрный сектор

Некогда промышленный Глубоковский район в последние годы приобрёл статус аграрного. По линии сельского хозяйства проводится масштабная работа. В оптимальные сроки глубоковские земледельцы завершили весенне-полевые работы. Площадь посева под урожай нынешнего года составила около 104 тысяч гектаров, из них зерновые культуры заняли около 60 тысяч гектаров, масличные – более 36 тыс. га, кормовые – 5,6 тыс. га.

– Глубоковские аграрии добиваются получения достойных урожаев, применяют новые технологии и модернизируют свои производства. В этом году сельхозтоваропроизводители района закупили 15 единиц самоходной техники на 1,1 млрд тенге. Для получения хорошего урожая на поля внесено более восьми тысяч тонн простых и комплексных удобрений, 150 тонн гербицидов, – отметил глава района.

Система поддержки

Хороших показателей район добился в сфере строительства. Так, по словам спикера, объём строительных работ в этом году достиг 5,3 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 1 535 квадратных метров жилья (темп роста составил почти 121 процент).

Работы по строительству, реконструкции, среднему и текущему ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры в этом году планируется провести в 30 сельских населённых пунктах. За счёт бюджетов всех уровней на реализацию почти ста проектов запланировано направить свыше 8,2 млрд тенге.

Строящийся в райцентре новый 60-квартирный дом позволит обеспечить жильём многодетные и малообеспеченные семьи. Также для этой категории граждан в пяти сёлах района запланировано строительство семи индивидуальных жилых домов на 192 млн тенге. В частности, в Белоусовке новосёлами станут три семьи, в Прапорщиково, Бобровке, Черемшанке и Весёловке – по одной.

По словам Эльдара Тумашинова, в районе продолжается работа по внедрению новой социальной политики и усилению адресности оказываемой помощи наиболее нуждающимся гражданам. Сегодня АСП получают 107 семей, в том числе 39 – многодетных.

Численность безработных в районе на 1 июня составила 775 человек. С начала года создано 600 новых рабочих мест, трудоустроено 733 безработных.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы на оплачиваемые общественные работы привлечены 256 человек, молодёжную практику – 13, социальные рабочие места – 31 человек, в рамках проектов «Первое рабочее место» – 18, «Серебряный возраст» – 63, профессиональную подготовку прошли 19 жителей района. На развитие новых бизнес-идей в этом году запланирована выдача 21 государственного гранта на общую сумму 28,9 млн тенге.

Глубоковский район с каждым годом привлекает всё больше жителей из трудоизбыточных регионов. С начала года сюда переселились 16 человек, всего ожидается приезд 76 человек, из которых 20 – кандасы.

Для комфорта сельчан

В ближайшее время начнётся поэтапное строительство четырёх врачебных амбулаторий в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» (посёлок Верхнеберёзовский, сёла Прапорщиково, Секисовка и Бобровка), а также строительство медпункта на разъезде 226 км и фельдшерско-амбулаторного пункта в селе Уварово.

В рамках реализации Нацпроекта «Комфортная школа» в посёлке Белоусовка и селе Опытное поле будут построены учебные зеведения на 300 мест каждое.

В настоящее время ведётся средний ремонт одной из протяжённых районных дорог – от Предгорного до Верх-Убы. Кроме того, в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» средним ремонтом дорог и устройством уличного освещения на общую сумму 680 млн тенге будут охвачены сёла Предгорное, Винное, Черемшанка, Секисовка. Планируется отремонтировать свыше 19 км внутрипоселковых дорог и установить более 600 опор уличного освещения.

Проводится текущий ремонт уличного освещения в 12-ти сёлах района на общую сумму 127,8 млн тенге с установкой свыше 470 светоточек.

Из наиболее масштабных проектов, реализуемых в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, – реконструкция тепловых сетей посёлка Глубокое (2 млрд тенге), строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Малоубинка (1 млрд тенге), реконструкция системы водоснабжения в Степном (783 млн тенге) и Бобровке (1,9 млрд тенге), а также завершение проектов по реконструкции очистных сооружений и канализации в посёлке Алтайский (178,2 млн тенге) и селе Опытное поле (309,6 млн тенге).

В шести сёлах района, по словам Эльдара Тумашинова, проводится ремонт сетей водоснабжения на 155,2 млн тенге. Помимо этого, в посёлке Глубокое будет установлена блочно-модульная станция очистки воды стоимостью 9,3 млн тенге.

Бахыт Сарсембаева