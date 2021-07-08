Акцент на сроках и качестве

Строительство домов для пострадавших при пожаре в Риддере завершится к 15 августа.

В День столицы аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил новый жилой район Ботаника в Риддере, где идёт строительство 32 домов.

Работы здесь ведут пять строительных компаний – ТОО «ОблШыгысЖол», ТОО «VK INVEST COMPANY», ТОО «QK Sunqar», ТОО «Востоквзрывпром», ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING». В настоящее время в нескольких домах продолжаются отделочные работы, одновременно проводится благоустройство и асфальтирование дорог. В скором времени будут подключены вода и электроэнергия.

– Мы строим здесь семь домов. На данный момент готовность составляет 62 процента. Ресурсов хватает. Работы завершим в срок, – сказал мастер участка ТОО «Востоквзрывпром» Канат Асенов.

Следует отметить, что все дома сдаются под ключ, в каждом будут установлены кухонные гарнитуры. Добавим, жилища однотипные, и даже те горожане, у кого были небольшие домики, получат просторное жильё по 80 квадратных метров. Также за риддерцами, пострадавшими от пожара, остаются участки, на которых они проживали.

Постоянный контроль за качеством строительства ведёт специальная комиссия, в состав которой входят общественники, депутаты. По словам члена комиссии, председателя Общественного совета города Риддера Елены Агешкиной, мониторинг осуществляется ежедневно.

– За не полных два месяца мы увидели определённый итог проведённой работы. Всё было построено на наших глазах, – говорит Елена Агешкина. – Госорганы отработали очень добросовестно и качественно. Один день просрочки на строительстве равнялся ЧП, поэтому строители тоже делали всё возможное.

С этим мнением согласна и депутат городского маслихата, председатель ОО «Риддерская ассоциация предпринимателей «Бірлік» Галина Гильдерман. Она отмечает, что за короткие сроки проведена огромная работа.

– Дома замечательные. Всё продумано. Сразу заметно, что в приоритете благополучие людей, – подчеркнула Галина Гильдерман. – Комиссия постоянно приезжала на место строительства вместе с погорельцами, чтобы не было спорных вопросов. И если что-то не понравилось, просим руководителей стройки устранить неполадки. Строители прислушиваются ко всем предложениям и сами стараются давать нам советы. Мы всё обсуждаем и делаем так, чтобы было хорошо жителям города.

Нам удалось побеседовать и с будущими хозяевами новых домов. Среди них Арина Сердюкова. Ходом строительства она довольна и уже планирует расстановку мебели в комнатах. Девушка провела для нас небольшую экскурсию по дому, в котором расположены спальня, кухня, объединённая с залом, санузел, котельная. Имеется бойлер на 80 литров. Подобные водонагреватели будут установлены во всех домах.

– Хотим выразить большую благодарность нашему акимату за добросовестное отношение к делу. Все люди разные, у всех разные пожелания, но всем одинаково стараются оказать помощь. Хочется сказать спасибо и нашему застройщику, который тоже относится к работе с большой ответственностью. У нас к нему никаких нареканий нет. Всё делается быстро и качественно, – поделилась Арина Сердюкова.

Представители строительных компаний на встрече с главой региона заверили, что строят качественно, как для себя. По плану первые жильцы должны заехать в новое жильё уже 18 июля, остальные – к 15 августа.

Стоит подчеркнуть, ТОО «Национальная оценочная компания» провело оценку пострадавшего имущества. Согласно отчётам об оценке, сумма ущерба составила 77 015 406 тенге. Общественным объединением «Риддерская ассоциация предпринимателей «Бірлік» платёжные поручения загружены в банковскую систему. В ближайшее время пострадавшие получат компенсационные выплаты.

Осмотрев новые дома, Даниал Ахметов провёл беседу с многодетными семьями. Темой обсуждения стал жилищный вопрос.

– На сегодняшний день в Риддере в очереди на получение жилья стоят 45 многодетных семей, 20 из них уже в этом году обретут свою крышу над головой. В следующем году – ещё 25. Нужно построить удобное и просторное жильё для них в микрорайоне Ботаника, – прокомментировал аким ВКО.

Кроме того, глава региона ознакомился с ходом вакцинации от COVID-19 в Риддере. В городе работают десять стационарных и один передвижной прививочные пункты. Все они функционируют даже в праздничные и выходные дни, поскольку на услугу возрос спрос.

– В области прививки получили все медики и представители силовых структур. Сейчас вакцинация активно идёт среди студентов и педагогов, а также граждан, работающих в сфере обслуживания, – отметил Даниал Ахметов.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета

Риддер