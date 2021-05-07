Абай на языках мира

Международный студенческий культурный фестиваль «Мир Абая» прошёл в Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова.

Онлайн-фестиваль был организован совместно с культурно-образовательным центром «Абай», открытым на базе Лингвистико-технического университета польского города Свече.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Казахстане Селим Хазбиевич, председатель Союза поляков Казахстана Екатерина Островская, ректор Лингвистико-технического университета, профессор Эльжбетта Штерналь, профессор кафедры алтаистики Сегедского университета в Венгрии Раушангуль Мукушева, а также студенты.

– 7 февраля 2019 года благодаря ректору университета Эльжбетте Штерналь, при поддержке Посольства Казахстана в Польше, Министерства иностранных дел РК, Министерства образования и науки РК, акимата Восточно-Казахстанской области центр «Абай» открылся в Лингвистико-техническом университете, – сказал ректор ВКУ им. С. Аманжолова профессор Мухтар Толеген. – Сегодня он является интеллектуальной площадкой для талантливой молодёжи. Основная цель центра – популяризация и расширение знаний у студенческой молодёжи Польши о традициях и обычаях казахского народа, творчестве великого поэта, просветителя, уроженца Восточного Казахстана Абая Кунанбайулы.

По словам ректора Восточно-Казахстанского университета, тесное сотрудничество с польскими вузами продолжается, проводятся совместные мероприятия, посвящённые наследию нашего прославленного земляка. Кроме того, в Лингвистико-техническом университете города Свече в рамках программы академической мобильности обучаются студенты из Восточного Казахстана.

– Мы твёрдо намерены реализовать предварительно достигнутые договорённости о продолжении сотрудничества по многим направлениям образовательной и научной деятельности, развития культурно-образовательного центра «Абай», – подчеркнул Мухтар Толеген.

Это намерение подтвердил и Посол Республики Польша в Казахстане Селим Хазбиевич.

– Думаю, что культурный обмен между двумя странами в дальнейшем будет только развиваться, – отметил Селим Хазбиевич. – Уже сейчас в одном из крупных городов Польши – Познани активно изучают казахский язык. Также студенты из Казахстана приезжают учиться в Варшаву и другие города.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась профессор Эльжбетта Штерналь.

– Благодаря центру «Абай» наши студенты многое узнали о великом казахском поэте Абае Кунанбайулы, – подчеркнула она.

В свою очередь Раушангуль Мукушева рассказала о том, что наследие Абая широко популяризируется и в Венгрии. К примеру, в 2014 году в Будапеште был установлен бюст Абая. В прошлом году в рамках празднования 175-летия известного поэта и философа прошла презентация второго издания книги Мухтара Ауэзова «Путь Абая» на венгерском языке.

Основную часть фестиваля составили творческие выступления студентов университетов Польши и Казахстана. Они исполнили популярные произведения Абая Кунанбайулы на разных языках мира.

Так, на русском языке прозвучало стихотворение Абая «Пока не знаешь – молчи…», на английском – «Тихой ночью при луне», на немецком – «Не бейся, сердце, чересчур», на польском – «Осень», итальянском – «Лето», на казахском – «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да». Также участники фестиваля выразительно читали на турецком и английском языках «Слова назидания». Песню Абая Кунанбайулы «Тихой ночью при луне» исполнила студентка первого курса образовательной программы «Музыка» Айсулу Серик.

В будущем Международный студенческий культурный фестиваль «Мир Абая» планируют проводить как традиционное ежегодное мероприятие. А электронная версия переводов произведений Абая будет отправлена в центр «Абай».

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова