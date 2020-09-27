90 лет в диалоге с читателем 

27 сентября районная газета «Огни Прииртышья», которая является Глубоковским отделением медиахолдинга «Шығыс ақпарат», отмечает юбилей. 90 лет назад вышел первый её номер.

На протяжении девяти десятилетий газета находится в непрерывном диалоге с читателями – завидная судьба для издания. За это время многое изменилось – страна, люди. Менялась и газета, её формат, дизайн и название: «Прииртышский коммунар», «Алтайский колхозник», «Социалистический труд», переименованный потом в «Огни Прииртышья», а ныне – «Огни Прииртышья – Аq Bulaq». Неизменным оставалось одно – интерес жителей района к печатному слову.

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ…

«Огни Прииртышья» – это история района в газетных строках, это дневник, зеркало и, если хотите, пульс жизни района, всех его жителей. Перелистывая пожелтевшие от времени подшивки газет, незримо соприкасаешься с теми, кто вершил и делал историю страны, родного края, проникаешься гордостью за людей, их дела и свершения. Каждый её номер – это знакомые и незнакомые фамилии, имена, лица, будни тружеников, судьбы людей.

Даже в годы войны, во времена голода и разрухи – при любых условиях, в любой экономической ситуации районка не прекращала своё существование.

Всего 700 экземпляров насчитывал в 1930 году тираж «Прииртышского коммунара». Газета выходила два раза в неделю, печатную машину крутили вручную. Каждая заметка в газете звучала весомо, с большой силой убеждения и страсти.

В 1934 году в бывшем Предгорненском районе, территория которого вошла в состав Глубоковского района, начала издаваться районная газета «Алтайский колхозник». Её название свидетельствовало об утверждении и упрочении колхозного строя в предгорьях Алтая.

Селькоры, сообщавшие в газету о непорядках в колхозном строительстве, о происках кулачья, не всегда рисковали называть себя своими настоящими именами. Читатели не знали, кто скрывался под псевдонимами Кнут или Селькор, но с их помощью вся жизнь района была как на ладони.

Благодаря районке местное население знало, что первой женщиной, освоившей комбайн, была Нюра Федорова из Секисовской МТС. Она работала так, что оставляла позади мужчин. Газета познакомила читателей и с первыми орденоносцами в районе, удостоенными высоких наград за ударный труд. Орденом Ленина, первым в районе и в области, был награжден конюх из колхоза «Победа» Секисовского МТС Нургалий Алдунгаров, орденом Трудового Красного Знамени – заведующий МТФ колхоза «Свобода» Предгорненского района Григорий Щербинин. Этих наград они удостоены в числе 1373 передовиков животноводства страны в 1936 году.

До 1965 года район назывался Предгорненским с районным центром в селе Предгорное. Редакция и типография тогда размещались в бывшем купеческом доме на берегу Иртыша. В 60–70 годы коллектив редакции газеты возглавлял участник Великой Отечественной войны Тимофей Джамбулин.

Здесь также начинали работать Владлен Шустер – позже много лет проработавший в «Рудном Алтае», Владислав Артюшацкий, ныне знаменитый поэт, Галина Андреевна Оплято (Дегтярёва).

Когда район был переименован в Глубоковский, редакция «Огней Прииртышья» переехала в посёлок Глубокое и разместилась в здании райисполкома. После Тимофея Джамбулина редактором был Альфред Фотлер – журналист от Бога. В 80-е годы после окончания журналистской высшей партийной школы – Анатолий Ильин, который спустя шесть лет передал эстафету Ирине Немченко.

Редакция в те времена располагалась за линией железной дороги, почти на территории медьзавода, чуть ли не на рельсах цеха ВЗТ. Спустя какое-то время было решено перевести типографию и редакцию в здание бывшего вечернего металлургического техникума.

– Время было тяжёлое, – вспоминает Ирина Дмитриевна. – Большинство газет были на грани закрытия в 90-е годы. Их некому было финансировать, содержать. Благодаря поддержке районной администрации, руководителям района Марату Акрамовичу Акрамову и Владимиру Васильевичу Лаптеву удалось нашу газету сохранить. Низкий поклон подписчикам, которые не перестали выписывать газету даже тогда, когда не было денег за неё рассчитываться. Царили бартерные отношения, отдел подписки принимал от организаций в качестве оплаты крупу, муку и другую натуроплату.

Но самое страшное было, когда на всех складах области закончилась бумага. Рулонную газетную бумагу выпускала соседняя Россия.

– Мы решили прорываться, – рассказывает бывший редактор. – Выручил всё тот же бартер. Узнали, что на складах Барнаула есть нужная нам бумага. Там могут принять в обмен на неё одеяла из верблюжьей шерсти, которые шила глубоковская швейная фабрика. В общем, отправили мы КамАЗ в Барнаул с партией одеял. По современным меркам – ряд нарушений. По тем временам – единственный способ сохранить газету. В то время некоторые издания закрылись именно из-за отсутствия бумаги.

В типографии работал только один линотип (строкоотливная машина), да и тот – на списанных, уже негодных шрифтах. Поэтому нередко печатать газету заканчивали за полночь.

Коллектив типографии возглавлял тогда Тлеу Баймуханов. Именно он оказался дальновидным и предложил отказаться (хотя и себе в ущерб!) от старой технологии и переходить на новую, офсетную печать. Переход на компьютерную верстку и печать не в местной типографии, а в «Рудном Алтае», стоил больших денег. Однако возврат в прошлое стал невозможным, надо было приобретать новую технику, обучаться новым программам, практически заново осваивая газетное дело.

Вместе с ростом молодого государства, рядом реформ и экономических перипетий менялся и облик районной газеты. С 1 июля 2009 года стала издаваться районная газета на государственном языке «Ақ бұлак».

Вот уже 90 лет в редакции непрерывно кипит работа. Корреспондентам нужно успеть охватить всю дея-тельность района. Газета выходит всего раз в неделю, поэтому должна рассказать о самых важных событиях, произошедших за этот период. Самое главное остаётся незыблемым – служение читателю, решение его каждодневных забот и проблем, информирование обо всем, что происходит в районе.

…В юбилей хочется сказать добрые слова в адрес тех, чьи жизни были неразрывно связаны с историей и деятельностью газеты «Огни Прииртышья». Это, прежде всего, сотрудники редакции и типографии, а также внештатные авторы. Каждый из них оставил в жизни «Огней» добрый след.

ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ К КАЖДОМУ СЛОВУ

В 70-е годы коллектив редакции был многочисленный: в каждом отделе – заведующий и корреспондент. Судьба Раисы Муринцевой надолго переплелась с районкой. Сначала она была принята в типографию газеты. Грамотная, принципиальная девушка сразу обратила на себя внимание редактора Джамбулина, который посоветовал ей начать писать. Очень скоро Раиса Пантелеевна стала корреспондентом. Её материалы всегда были глубокими, интересными. Она была чуткой к новизне в литературе, новым терминам, новым направлениям в журналистике.

Когда у корреспондентов не стало разделения на отрасли (каждый писал обо всём), она много внимания уделяла сельской тематике, труженикам полей и ферм. Замечательные у неё получались очерки и зарисовки о медработниках и педагогах. Строга и взыскательна к каждому слову, она и молодых коллег учила этому.

– В командировки в те годы мы ездили чаще всего на автобусе, – вспоминает Раиса Пантелеевна. – А если опоздаешь на рейсовый автобус, либо лови попутку, либо шагай пешком. Вот тут и вспоминалась наша журналистская песня: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. Если б снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти».

Раиса Пантелеевна почти полвека отдала газете – до выхода на пенсию она была беззаветно предана журналистике.

НА СТРАЖЕ ОРФОГРАФИИ

В 1979 году в «Огни Прииртышья» пришла работать корректором Галина Вандоляк, выпускница Усть-Каменогорского педучилища.

Кабинет корректора располагался в помещении типографии, где и версталась газета. Поскольку районка выходила три раза в неделю, а её тираж доходил до 9–12 тысяч экземпляров, то и работать приходилось иногда до полуночи. Вспоминая об этом, Галина Андреевна говорит, что её сын вырос на рулонах бумаги.

Она очень любила свою работу, поэтому до самого ухода на пенсию не изменила ей.

Процесс вёрстки и отлива линотипных строк из металла был трудоёмким. А когда находили ошибки, неточности либо информация устаревала, отливали эти строки заново, бывало, по нескольку раз. Но когда на страже орфографии была корректор Галина Андреевна, её коллеги были совершенно спокойными.

«ГАЗЕТА – МОЯ ЖИЗНЬ»

На протяжении 25 лет бессменным редактором районной газеты «Огни Прииртышья» была Ирина Немченко.

Открытая, быстрая на выдумку, целеустремленная и твёрдая по характеру. Ирину Дмитриевну многие знают именно такой. После окончания средней школы она поступила в Усть-Каменогорский пединститут на филологический факультет. Всегда любила писать и сочинять стихи. Отправляла свои короткие заметки в районную газету и с трепетом ждала публикации. Юной школьнице очень хотелось стать журналистом. Была попытка поступить в столичный вуз, но жесткий отбор и отдаленность от родных мест не позволили мечте осуществиться сразу. Зато вчерашняя выпускница с лёгкостью сдала экзамены в вуз на учителя русского языка и литературы.

По распределению Ирина Дмитриевна была направлена в среднюю школу села Верх-Уба. Вышла замуж, родился сын. Не прошло и года, как молодая семья перебралась в Глубокое, и здесь судьба ей улыбнулась. Редакции районной газеты требовался радиоведущий. Она сразу принялась за дело. Её неуёмная энергия, творческая фантазия, активность вкупе с врождённым чувством долга и такта, прекрасного слога и письма обратили на себя внимание главного редактора, который позволил ей публиковать свои заметки и очерки в качестве корреспондента. Затем была работа ответственного секретаря редакции. Необходимо было следить за выпуском и содержанием всей газеты, успевать просматривать материалы, корректировать полосы. И снова Ирина Дмитриевна оказалась на высоте профессионализма. Одна из её важных черт – умение ладить с разными людьми, находить компромисс, объединять, а не разобщать их – помогала в работе. Может, поэтому в 1993 году, переходя на другую должность, бывший редактор Ильин порекомендовал уже опытную журналистку Немченко на своё место.

Ирина Дмитриевна внесла неоценимый вклад в развитие и процветание газеты, помогла обрести ей современный облик и почерк. Была на передовой событий, происходящих в регионе, оперативно освещала их, рассказывая жителям района о земляках.

Своей главной задачей как редактора она считала необходимость объективно и точно освещать события, происходящие в районе, поддерживать в людях оптимизм, вселять уверенность в том, что трудные времена пройдут и жить станет легче. Не сразу, постепенно, район оправился от «рыночных» потрясений, стали подниматься экономика, сельское хозяйство, развиваться социальная сфера. И все эти позитивные изменения и тенденции газета под руководством Немченко чутко улавливала и отражала на своих страницах.

– Газета – вся моя жизнь, – говорит Ирина Дмитриевна. – Сначала юнкор Муравьёва, ученица Предгорненской школы, писала в неё свои заметки. Затем, в 1978 году, стала уже сотрудником редакции, с 1993 года – редактор районной газеты. С замиранием сердца я каждый раз разворачивала свежий номер и ждала реакции читателей.

Общий трудовой стаж у И. Д. Немченко – более 40 лет. Она и сейчас продолжает трудиться – освещает деятельность депутатского корпуса, как и прежде, держа руку на пульсе жизни района. Её деятельность вошла в историю районного издания как одна из самых плодотворных.

Ирина Дмитриевна воспитала не одно поколение журналистов, которым всегда являла пример верности профессии и непоколебимости духа.

– Желаю своим молодым коллегам, которые сегодня продолжают создавать газету, – говорит она, – с честью выполнять свой журналистский долг, а родной газете – ещё долгие и долгие годы радовать своих читателей.

РАБОТАТЬ С ДУШОЙ

Лидия Ильина была принята в редакцию на должность заместителя редактора в апреле 1993 года. В это время на многих предприятиях и в организациях начались перебои с выплатой зарплат, пенсионерам задерживали пенсии по нескольку месяцев. Кругом воцарились рыночные отношения, господствовал бартер. Самым страшным для районных газет стало отсутствие бумаги. Тогда-то и выручила смекалка и коммерческая жилка Лидии Владимировны, которая предложила, вошедший в историю редакции, обмен одеял на бумагу.

Когда газета перешла на компьютерную вёрстку, заместитель редактора много внимания уделяла дизайну газетных полос, подбору нужного шрифта, искала интересные материалы для читателей: рецепты блюд, занимательные истории, кроссворды.

Писать ей приходилось и самые ответственные, в идеологическом плане, материалы – освещать сессии маслихата, заседания акимата.

Работала в редакции Лидия Владимировна около десяти лет, и её статьи запомнились читателям как самые яркие, эмоциональные. А в достоверности каждого написанного слова можно было не сомневаться.

МУДРОСТЬ, ПОМНОЖЕННАЯ НА СКРОМНОСТЬ

Много лет в районной газете работала Галина Азакова, которая внесла неоценимый вклад её развитие.

В сложное перестроечное время газете остро не хватало кадров. И вот в редакции появился очень грамотный корректор и заместитель редактора в одном лице, на которого не только можно было положиться во всём, но и равняться, брать пример. Любое дело, за которое бралась Галина Никифоровна, делалось «с огоньком».

Сила духа, оптимизм и «воинственный настрой» – вот что двигало её в работе и вдохновляло других. Вычитку полос на «истребление ошибок» Азакова считала своим главным делом, поэтому могла задерживаться допоздна, и даже ночевать в редакции.

Наряду с этим Галину Никифоровну всегда отличала большая скромность. Она и фотографироваться не любила, и про заслуги свои вспоминать, озвучивать их запрещала.

– Есть люди, у которых, о чём бы ни зашёл разговор, всё плохо, – отмечает Ирина Немченко. – А у Галины Никифоровны все люди достойные, в каждом обязательно что-то хорошее найдёт.

До молодых коллег Азакова неизменно пыталась донести то, что журналистика – деликатная профессия. Прежде чем что-то написать, нужно крепко подумать, как отзовётся слово.

ОСТАВИТЬ СЛЕД

В ДУШЕ ЧИТАТЕЛЯ

Вера Гукенгеймер приехала в Глубокое в конце 80-х годов. Сначала работала в районном отделе соцобеспечения.

– Однажды я узнала, что Вера Мартыновна пишет очень талантливые стихи, – вспоминает Ирина Немченко. – И при первой же кадровой возможности мы позвали её на работу в редакцию. Это было время перестройки, судьба районной газеты была неопределенной. И всё же она рискнула.

Конечно, писать нужно не стихи, а статьи на серьёзные экономические темы. Особенно ей удавались очерки о земледельцах, участниках войны, педагогах, медработниках. Её материалы всегда получались добрыми, тёплыми. Это были не просто статьи о производственных достижениях людей, а проникновенные рассказы об их судьбах, которые оставляли добрый след в душах читателей. Несколько лет Вера Мартыновна также работала по совместительству ведущей районного радио. Бывая в командировках, она могла разговорить любого, даже самого молчаливого труженика, вызвать его на откровенность.

– Любимая районка всегда была рупором добрых дел, источником оперативной и полезной информации, – говорит Вера Мартыновна. – Надеюсь, что, перешагнув 90-летний рубеж, такой она останется надолго и ещё много лет будет здравствовать вместе с родным районом и его замечательными жителями.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

– Наша газета никогда не искала минутной славы, не гонялась за сенсациями, а рассказывала о жизни обычных людей, живущих на родной земле, – делится сегодняшний редактор газеты Даулет Абылкасымов. – Мы информируем о реальных событиях, выступаем по самым актуальным вопросам, волнующим людей, отвечаем на письма читателей, пробуждаем в них гражданские и патриотические чувства. Каждый из нас понимает, что слово – сильнейшее оружие, и газета, подобно учителю, должна нести в народ умное, доброе, вечное. Надеюсь, эту традицию, заложенную нашими предшественниками, мы сохраним.

Сегодняшние журналисты «Огней Прииртышья – Аq Bulaq» также понимают, что цена их слова очень высока, потому не могут позволить себе быть необъективными. Ведь доверие читателей завоевывалось на протяжении 90 лет, и они просто не имеют права их подвести.

Внештатные корреспонденты на протяжении многих лет являются активными помощниками редакции, которые всегда готовы по первому зову отправиться на задание, а затем рассказать на страницах газеты об интересном человеке, поделиться впечатлениями о прошедшем мероприятии, поведать случай из жизни. Они помогают газете всегда быть в курсе самых интересных событий и не отставать от динамичной жизни района. Как правило, внештатники районки – люди неравнодушные, любознательные, творческие и очень ответственные.

В «Огнях Прииртышья» начался путь в журналистику у многих, кто сейчас работает в областных и республиканских изданиях. И мне, сегодняшнему обозревателю «Рудного Алтая», журналистская школа, пройденная в районной газете, дала практические азы профессии и убеждение в правильности её выбора.

Сегодня в газете регулярно появляются новые авторы, новые рубрики, новые темы. Но её задача осталась прежней – объективно освещать жизнь района, показывать успехи и достижения его жителей, не закрывать глаза на проблемы и по мере возможности способствовать их устранению.

– Нам – 90! – говорит сегодняшний коллектив юбилярши. – Но мы не хотим стареть, будем лишь набираться мудрости и мастерства, чтобы «Огни» и впредь жили и радовали наших читателей. И мы уверены – так оно и будет!

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район