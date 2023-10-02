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2 октября 2023 года в городе Зайсан проводятся антитеррористические учения
В ходе учений будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.
Просим жителей и гостей города Зайсана отнестись с пониманием к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.