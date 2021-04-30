100 свечей на торте Матрёны Митрофановны

Ветеран труда Матрёна Митрофановна Григорьева, проживающая в Риддере, присоединилась к когорте долгожителей, отпраздновав свой вековой юбилей.

Жизнь длиною в век… Трудно и представить, сколько всего довелось увидеть и пережить юбилярше за свою жизнь. Свидетель и участник многих исторических событий, Матрёна Митрофановна достойно прошла тернистый жизненный путь – труженица тыла, ветеран труда, сильная и мудрая женщина, стойко противостоявшая всем невзгодам жизни.

Вряд ли среди долгожителей встречаются люди, чьи судьбы можно назвать лёгкими и счастливыми. Матрёне Григорьевой много пришлось повидать, пройти через трудности и потери, но, несмотря на всё это, она жизнерадостна, на судьбу не жалуется и ежедневно благодарит Бога за каждый прожитый день.

Судьба наградила женщину не только долголетием, но и запасом жизненной прочности, который поз-волил ей встретить этот юбилей в добром здравии. Риддерская долгожительница сейчас проживает в благоустроенной квартире с дочерью Любовью Филипповной, окружённая почётом и уважением, достойными её лет.

Родилась Матрёна Григорьева 15 апреля 1921 года в селе Плоское Алтайского края в большой крестьянской семье. Она стала свидетелем нескольких исторических эпох: Первой и Второй мировых войн, послевоенной разрухи и перестройки, распада СССР и становления независимого Казахстана.

Большая часть её трудовой биографии тесно связана с работой на благо города, ставшего ей родным. Ещё подростком она начала трудовую жизнь в родном колхозе. Знала работу и женскую, и мужскую. Косила, пахала. Как и многим представителям того времени, Матрёне Митрофановне пришлось пережить и голод, и холод. Словом, она испытала все тяготы, которые выпали на долю того поколения.

Во время войны, когда на фронт забрали всех мужчин, двадцатилетняя Матрёна трудилась вместе с ровесницами в колхозе, пахала землю на тракторе. Работали женщины в поле с рассвета и дотемна. Время отмеряли по солнышку. Тяжелейший труд на полях в колхозе требовал полной отдачи физических и душевных сил. И только вера в победу над фашизмом придавала силы жить.

– День Победы мы встретили в поле, – рассказывает долгожительница. – Помню, прискакал верхом паренёк с криками: «Победа, победа!» Все стали плакать не только от радости, но и от горя, вспоминая тех, кто не дожил до этого счастливого дня. Тогда, наверное, впервые за четыре страшных года нам всем спалось крепко и сладко…

В 1946 году дорога жизни привела Матрёну Митрофановну в Лениногорск (ныне – Риддер). Устроилась работать на полиметаллический комбинат. Поначалу хрупкая девушка разгружала вагоны с углём, затем, выучившись, работала дежурной стрелочного поста железнодорожного цеха – сейчас это подразделение ТОО «Казцинк-ТемирТранс». Отсюда спустя 30 лет её проводили на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность Матрёна Григорьева не раз получала благодарности, грамоты, премии. Награждена юбилейными медалями, нагрудным знаком «Ударник девятой пятилетки». Носит почётное звание «Ветеран труда».

Дочь долгожительницы говорит, что Матрёну Митрофановну всегда отличали огромное трудолюбие и душевная щедрость.

– Слава Богу, на своих ногах! – отвечает юбилярша на вопрос о том, как ей живётся-можется в этом солидном возрасте.

Но у неё нет особого рецепта долголетия.

– Чтобы сохранить здоровье и силы, надо постоянно работать и двигаться. Все жизненные проблемы переживать спокойно, а ещё – относиться к людям с добротой, жить по совести и уметь прощать, – поделилась долгожительница.

Сто лет Матрёны Григорьевой – жизнь, сплетённая из немногих минут счастья, гордости материнства, трагедий и испытаний, утрат и радостных мгновений, трудная, честная и достойная. Её жизнь продолжается…

Бахыт Сарсембаева

Фото из семейного архива

Риддер