Звучное произведение

Уникальный сборник аудиокниг для юных казахстанцев издали в Усть-Каменогорске при поддержке «Казцинка».

Ни для кого не секрет, что современные дети часто не горят желанием засесть за книгу, предпочитая ей гаджеты. Чтобы привить юным казахстанцам любовь к литературе, «Казцинк» запустил особый культурно-образовательный проект в честь праздника Наурыз и своего 25-летия.

В сотрудничестве с командой профессиональных звукорежиссёров и актёров дубляжа издан сборник аудиокниг на государственном языке. В коллекцию вошли двадцать произведений – народные сказки, классические и современные казахские произведения.

Презентация проекта прошла в Центральной городской библиотеке имени Оралхана Бокея Усть-Каменогорска. Литературный контент представили через бесплатное мобильное приложение, разработанное сотрудниками библиотеки – BokeyMobil. Эту программу на свой смартфон может установить любой желающий и наслаждаться прослушиванием аудиокниг без выхода в интернет.

Подкасты также доступны на таких популярных платформах, как Android, iOS, Spotify, и в набирающем популярность казахстанском сервисе Kitabu.

Как пояснили разработчики, контент полностью защищён от назойливой рекламы. Для юных посетителей с особыми потребностями сказки загружены в специальную интерактивную мультимедиасистему.

Исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев отметил, что основная цель проекта – поддержка культурного многообразия Казахстана через современные информационные ресурсы.

– Теперь казахские народные сказки можно не только читать, но и слушать, – говорит Андрей Лазарев. – Аудиокниги развивают воображение, при этом помогают молодёжи экономить время, ведь в нынешнем ритме жизни далеко не у каждого находится время для чтения. А записи книг можно слушать по дороге на учёбу, работу или во время спортивных тренировок. Аудиокниги также отличный способ увлечь ребёнка дома. Надеюсь, казахстанцы всех возрастов оценят этот замечательный проект.

Представитель «Казцинка» также заверил, что архив аудиокниг в скором времени пополнится шедеврами литературы других этносов, проживающих на территории многонационального Казахстана.

По словам директора Централизованной библиотеки имени О. Бокея Кабибы Акжигитовой, аудиокниги набирают популярность у представителей всех поколений.

– Книги в аудиоисполнении интересны как подросткам, так и взрослым – специальное звуковое сопровождение позволяет максимально погрузиться в атмосферу произведения. Благодаря поддержке горно-металлургической компании данный культурно-образовательный проект даёт вторую жизнь литературным шедеврам, делает их ближе для молодёжи. И это, несомненно, радует, – отметила она.

К проекту присоединились и педагоги области, распространив аудиокниги по учебным заведениям региона.

– Исполнение книг в аудиоформате очень качественное, а содержание увлекательное, – комментирует руководитель воспитательного отдела Управления образования ВКО. – Все материалы на государственном языке могут быть интегрированы в образовательный процесс как в младших, так и в старших классах. Также школьники и их родители могут прослушивать аудиокниги дома.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ТОО «Казцинк»