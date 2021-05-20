Золотые страницы летописи

В областной библиотеке имени А.С. Пушкина проходит литературная выставка-экспозиция «Сындарлы 30 жыл – 30 асу» («30 лет созидания – 30 достижений»), посвящённая юбилею Независимости Казахстана.

Одними из первых её посетителей стала активная молодежь и волонтёры Усть-Каменогорска. Из-за действующих ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, мероприятие прошло с соблюдением всех рекомендованных санитарных норм.

Первый из блоков экспозиции относится к истории: в нём представлены материалы и произведения не только о Казахстане, но и об СНГ, исторические кадры значимых событий стран Содружества, их взаимоотношений. Одним из основных произведений в этой части выставки являются Конституции государств – участников СНГ, где не просто представлены тексты Конституций, но и статьи экспертов, политиков и дипломатов.

Особое место занимают письменные работы Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в период его дипломатической службы, а также широко известное произведение Елбасы Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», в котором он размышляет о непростом пути становления государства. Вниманию посетителей представлены произведения «Казахстан и евразийская интеграция», «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Казахстан являет собой пример мира, дружбы и добрососедских взаимоотношений множества разных этносов. На выставке можно ознакомиться с произведениями «Казахстан – страна мира и согласия». Это альбом, изданный к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. «Дом, в котором живёт дружба» – о создании и развитии деятельности первого Дома дружбы народов.

Часть выставки посвящена произведениям о памятниках архитектуры и культуры СНГ, а также классической литературе этих стран и фольклора разных государств. Есть отдельный блок, где представлена современная детская литература казахстанских писателей. По-своему уникальна серия «Абай әлемі», издающаяся по инициативе акима ВКО Даниала Ахметова. Это региональный проект, реализующийся в рамках программы «Рухани жаңғыру». Отдельно собраны произведения краеведов XVIII и XIX веков о Восточном Казахстане, есть блок с казахской литературой и произведениями мировой классики, переведёнными на казахский язык.

Шаг за шагом экспозиция рассказывает, как наше молодое государство прочно вставало на ноги, и в нём сформировалась социальная общность – народ Казахстана, как благодаря миролюбивой внешней политике Казахстан превратился в авторитетного и инициативного игрока на мировой арене. Также фактологические и статистические материалы ярко демонстрируют результаты прорывных инициатив экономической модернизации и социальной политики, обеспечивших устойчивость и большой потенциал государства и общества.

– Среди представленных книг есть и те, что посвящены Первому Президенту РК, миру и единству Казахстана, отрадно видеть и произведения поэтов Великой степи, писателей, внёсших свой вклад в развитие казахстанской литературы. По словам сотрудников библиотеки, такие книги пользуются особым спросом, – отмечает председатель молодёжного штаба «Жаңғыру жолы» ВКО Равиль Юнусов. – Также было приятно услышать, что молодёжь интересуется произведениями политической тематики, историей родного края.

Отметим, с помощью книг и произведений на выставке представлены и раскрываются результаты государственной программы «Мәдени мұра» («Культурное наследие»). Среди них есть научные работы по результатам археологических раскопок в нашем регионе. Экспозиция будет работать в течение всего года, организаторы приглашают всех желающих ознакомиться с собранными на ней произведениями.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева