Зимние заплывы

Отличным подарком к Новому году для жителей села Курчум стал ввод в эксплуатацию крытого плавательного бассейна, построенного в рамках реализации Комплексного плана развития района.

На церемонии открытия аким Курчумского района Дулат Кажанов подчеркнул, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, в прошлом году реализован ряд важных для района проектов. В том числе строительство плавательного бассейна, которое стало возможным благодаря Комплексному плану развития района (КПР) на 2020–2024 годы.

Генеральным подрядчиком объекта является ТОО «Buildup Сompany». По информации его представителей, сметная стоимость проекта – 450 миллионов тенге. Строительство началось в апреле 2019 года. Длина плавательного бассейна составляет 25 метров, ширина – восемь метров. Он подключён к центральной водообеспечивающей системе села. Имеется установка для подогрева и очистки воды. Её средняя температура составит +26 градусов.

Кроме бассейна объект также включает: медпункт, душевые, туалеты, тренажёрный зал, раздевалки, лабораторную для химического анализа воды и даже сауну. Важно, с вводом в эксплуатацию этого спортивного объекта появятся порядка 15 новых рабочих мест.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район