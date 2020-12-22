Жизнь, наполненная светом

В третье воскресенье декабря отметили свой профессиональный праздник люди, которые на «ты» с такой опасной и мощной силой, как электрическая энергия.

Трудно недооценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создаются одни из самых необходимых благ – тепло и свет, которые обеспечивают комфорт в домах, школах, больницах, офисах.

Глубоковское районное подразделение электрических сетей возглавляют хоть и молодые, но уже со стажем более 20 лет грамотные специалисты. Это начальник РЭС Олег Курмангалиев и главный инженер Медет Адамбаев. Под их руководством ведётся планомерная и чётко организованная работа сетевых участков и оперативно-выездных бригад.

Энергетики работают круглосуточно и в любую погоду. Случаются аварийные выезды на линию, на обрывы проводов в сорокаградусный мороз или проливной дождь.

На дневную и ночную смену по очереди заступают в составе бригады диспетчер, электромонтёр и водитель. Эти три человека в течение 12 часов отвечают за бесперебойную подачу электроэнергии потребителям.

Между тем масштаб района не окинуть просто взглядом. Он простирается от села Черемшанка – на востоке до Берёзовки – на западе. Есть совсем глухие места, куда зимой бригаде приходится добираться на лыжах.

Часто случаются нештатные ситуации, требующие мгновенного принятия решения. На ликвидацию аварий выезжает практически весь персонал – от начальника до контролёра. И работать им приходится иной раз сутками, пока не устранят неполадки. Но больше всего в таких случаях нагрузка ложится на оперативно-диспетчерскую службу, ведь от диспетчера зависит весь процесс правильной организации согласованной работы оперативно-выездной бригады и всех участков.

– Наша работа очень ответственная, – рассказывает старший диспетчер Любовь Ломова. – Она требует прочных знаний, выдержки, самообладания. Поговорка в народе «Электрик ошибается один раз» не зря появилась. Мы не имеем права на сомнения и колебания. Много лет на участке работают диспетчеры Лариса Путятина, Андрей Лукьянов, Ирина Донских. Они проявляют исключительную исполнительность и пунктуальность. Вообще, все наши ребята – настоящие профессионалы. Случайных людей в энергетике нет.

Всего в ведении Глубоковского РЭС пять сетевых участков. Верхнеберёзовский возглавляют мастер Николай Свиридов и бригадир Александр Красков. Под их руководством своевременно устраняются неполадки, ведутся работы по строительству новых линий.

В оперативно-выездной бригаде трудятся опытные водители Иван Андреев, Валерий Токмин, Иван Шелухин, Эдуард Вятчин. Если проверить на время, они, наверное, могут посоперничать с каретой скорой медицинской помощи по оперативности доставки специалистов на место аварии.

Электромонтёры Николай Богомолов и Ринат Куракпаев, Михаил Ушаков – высококлассные мастера своего дела. Они находят причину неполадок на линии, стараются вовремя и быстро их устранить. К тому же делятся опытом с молодыми товарищами.

– Коллектив Глубоковского РЭС – сплочённая и дружная команда, которая чётко осознаёт всю ответственность и опасность нашей работы, – говорит начальник РЭС Олег Курмангалиев. – Такую трудную, но интересную профессию выбирают люди с техническим складом ума и умением вести сложные математические расчёты, ведь одна ошибка может привести к серьёзным проблемам. Предельное внимание и концентрация на исключительно выполняемом процессе крайне важна. Профессионализм и исполнительность наших специалистов – залог бесперебойной подачи электроэнергии.

Бахыт Сарсембаева

Фото Глубоковского РЭС

Глубоковский район