Жизнь дана на добрые дела

Первые дни марта в 2021 году для нашей героини оказались насыщены рабочими буднями, привычными заботами о весенних праздниках, суетой встреч. Это многочисленные звонки, коллективные посещения односельчан, школьников, сотрудников аппарата акима Кокпектинского района и сельского округа имени К. Аухадиева. Поздравления в связи с 70-летним юбилеем в свой адрес принимала председатель Совета ветеранов Таисия Васильевна Шнайдер.

Человек, судьба которого на протяжении десятков лет тесно связана с общественной деятельностью Совета ветеранов Кокпектинского района. Неиссякаемая энергия юбиляра до сих пор поражает многих. Глядя на неё, подруги и сверстницы стараются ни в чём не отставать, а молодые люди стремятся тоже не подкачать. Их славная землячка была и остаётся для всех бесподобной личностью – умной, доброжелательной, с широкой и щедрой душой.

Родилась Таисия Васильевна Шнайдер (до замужества – Потапова) пятого марта 1951 года в селе Преображенка. Получила высшее образование, окончив Семипалатинский педагогический институт по специальности «Учитель истории и права». По выбранной однажды профессии отработала целых 43 года и вышла на заслуженный отдых, является почётным гражданином Кокпектинского района.

За время работы она по достоинству признана учителем высшей категории, является обладателем самых престижных званий на педагогической ниве. Она действительно наставник от бога.

РАБОТА В РАДОСТЬ

Выйдя на пенсию, Таисия Васильевна возглавила ветеранскую организацию в сельском округе имени Койгельды Аухадиева. С 2010 года является председателем комиссии по военно-патриотическому воспитанию Кокпектинского района, с 2015 года выступает в роли медиатора в сельском округе. Т.В. Шнайдер активно занята любимой работой, встречается с подопечными, интересуется их жизнью, радуется успехам, поздравляет с праздниками, оказывает помощь в различных ситуациях. Они в ответ искренне благодарят её за понимание, душевное отношение, теплоту и заботу, за добрую улыбку, не сходящую с лица, и неизменный оптимистический настрой.

В нынешнем году наша героиня открыла в себе ещё одно амплуа – возглавила медиационный наблюдательный совет Кокпектинского района. Вместе с тем продолжает активное участие в социально-культурной жизни сельского округа и Кокпектинского района. Как человек с активной гражданской позицией – всегда в гуще событий, тесно сотрудничает со школой, аппаратом акима, детским садом, вносит большой вклад в патриотическое воспитание учащихся и молодёжи в селе, а также за его пределами.

Таисия Васильевна неоднократно участвовала в различных конкурсах на уровне области и республики, отмечена благодарственным письмом республиканского Совета ветеранов, не раз занимала призовые места в масштабе области, награждена Почётной грамотой, а её коллектив – дипломом «Лучшая ветеранская организация».

Как авторитетный коллега, она проводила методические семинары для председателей ветеранских организаций Кокпектинского, Курчумского, Аягозского и Жарминского районов. В итоге положительный опыт кокпектинцев обобщён в разрезе района, области. По её личной инициативе организован сбор финансовых средств для ограждения местного кладбища и возведения при нём необходимого хозяйственного подсобного помещения.

ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

В областном конкурсе получил признание её проект по военно-патриотическому воспитанию и открыт Центр памяти участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Благодаря Т.В. Шнайдер в сквере Победы дополнительно установлены шесть мемориальных плит с именами 85 участников ВОВ из сельского округа имени К. Аухадиева.

В 2016 году наша землячка организовала встречу с известными людьми Восточного Казахстана – писателями, краеведами и архивистами, награждена благодарственным письмом председателя областного литературного объединения «Звено Алтая» за личный вклад в изучение и бережное сохранение исторического наследия.

Возможно, кому-то покажется, что с ветеранами – людьми уже далеко не молодыми – не так-то просто и легко работать. Кто-то сочтёт, что и тему, подходящую для тесного общения, не всегда можно подобрать. Но это всё не про Таисию Васильевну. Ведь она человек, который знает всё о «любимых товарищах» (именно так она называет своих подопечных). Кто, когда и где работал, чем увлекается, когда день рождения. Застать нашу героиню сидящей на одном месте сложа руки – просто нереально. Она всегда в поиске новых идей, мероприятий для людей пожилого возраста, старается придумать что-то новое и интересное для каждого, чтобы не просто поздравить человека, а чтобы он это вспоминал не один день или даже год.

Т.В. Шнайдер награждена медалями «Құрмет Белгісі», «Қазақстан Республикасы Ардагерлер ұйымына 30 жыл», юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» в 2020 году. В областную Книгу Почёта её имя занесено в 2019 году, в активе ещё множество Почётных грамот.

БЛАГОДАРЮ СУДЬБУ

Нам представился счастливый случай побеседовать с этой удивительной женщиной, услышать её рассказ о себе и близких.

– С самого раннего детства я учила своих детей тому, что в меня вложили в своё время мои родители, – говорит Таисия Васильевна. – Я до сих пор отчётливо помню слова отца: «Добивайтесь всего сами. Не ждите, что вам всё готовое преподнесут на блюдечке». Когда дети были ещё маленькие, мы с мужем старались дать им всё, что было в наших силах. Естественно, как родители, хотели, чтобы наши дети получили высшее образование, хорошую работу, но добились этого сами. Так оно и получилось. Сегодня мы с мужем – Фёдором Фёдоровичем – понимаем, что наши совместные усилия не пропали даром.

Старшая дочь Ирина работает учителем начальных классов. Педагог от Бога – так о ней говорят родители и бывшие ученики. Вторая дочь – Наталья – трудится учителем рисования и технологии. Творческая личность. Младшая дочь Ольга – по профессии библиотекарь. Зятья Иван, Сергей и Виктор души не чают в своей любимой тёще, и все трое её зовут не иначе как мамой.

Не забывает наша собеседница верных друзей и коллег. Благодарит судьбу за то, что свела её с такими хорошими людьми, которые стали не просто знакомыми, а настоящими единомышленниками на долгие годы.

Наша встреча и беседа дала возможность в очередной раз вспомнить самые прекрасные моменты её судьбы, поделиться ими. Ещё раз убедиться и напомнить всем, что работа, семья, общественная нагрузка, увлечения в жизни человека тесно связаны и переплетены между собой. Одно от другого искусственно отделить нельзя. Ведь только благодаря этому нерасторжимому единству и возникает гармония в сердце и душе.

– Я благодарна судьбе за такую жизнь! Ведь жизнь дана на добрые дела, – не устаёт повторять Таисия Васильевна.

Кайрат Малгаждаров, член Союза журналистов Казахстана, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район