Жители ВКО продолжают нарушать ограничительные меры

В регионе продолжают работу мониторинговые группы.

За минувшие сутки в Усть-Каменогорске были проведены рейды на 210 объектах, зарегистрировано 13 фактов нарушений ограничительных мер.

13 марта в Семее мониторинговые группы провели проверку 331 объекта предпринимательской деятельности, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 292 объекта, входящих в «тепловую карту». Выявлено 17 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках. Составленных протоколов и взысканных штрафов нет.

В Риддере за минувшие сутки проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговые группы посетили 75 объектов. В ходе проверок выявлено одно нарушение, а именно обслуживание посетителей без медицинской маски.

Жителей ВКО призывают соблюдать санитарные нормы, установленные постановлением Главного Государственного санитарного врача области.