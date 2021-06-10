Жители ВКО продолжают нарушать ограничительные меры

В Восточном Казахстане продолжают проводить рейды по соблюдению ограничительных мер. Всех представителей малого и среднего бизнеса, а также жителей области просят соблюдать санитарные нормы, определенные постановлением государственного санврача ВКО.

В Усть-Каменогорске 9 июня мониторинговые группы проверили 166 объектов на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Всего было зарегистрировано четыре нарушения.

В Семее за прошедшие сутки рейды прошли на 245 объектах, в том числе 238, входящих в «тепловую карту», Мониторинговые группы выявили восемь нарушений масочного режима. Составлено два протокола на сумму 87 510 тенге. Взысканных штрафов нет.

В районе Алтай проверками было охвачено 136 объектов, выявлено одно нарушение.

Еще одно нарушение масочного режима выявлено в Глубоковском районе, где за прошедшие сутки проведено 18 рейдов на 121 объекте. Сумма штрафа составила 43 755 тенге.