Жители ВКО продолжают ходить без медицинских масок

В Восточном Казахстане продолжаются ежедневные рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. За 26 марта мобильные группы зарегистрировали 28 нарушений, большая часть из них – несоблюдение масочного режима.

За минувшие сутки в Усть-Каменогорске мониторинговые группы выявили 12 фактов нарушения ограничительных мер, при этом охватив проверками 310 объектов. Вместе с тем, был наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составила 350 040 тенге.

В Семее 26 марта рейды прошли на 317 объектах предпринимательской деятельности, в том числе мониторингом были охвачено 277 объектов, входящих в «тепловую карту». Так, за сутки мониторинговые группы выявили 14 нарушений масочного режима в торговых домах и рынках, а также проведение массового мероприятия. Составлено 5 протоколов на сумму 510 475 тенге, взыскано 2 штрафа на сумму 87 510 тенге.

В городе Риддере при проведении 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 74 объекта, выявлено два нарушения масочного режима. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложено 2 штрафа на сумму 87 510 тенге.