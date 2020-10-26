В Жарминском районе молодые специалисты получили подъёмные пособия и льготные бюджетные кредиты на приобретение жилья по госпрограмме «С дипломом – в село».

Программа направлена на то, чтобы обеспечить достойные условия для осуществления трудовой деятельности выпускникам, начинающим работу по специальности.

В рамках проекта молодым людям, которые пожелали работать на селе, предоставляются различные инструменты государственной поддержки – рабочие места, единовременные пособия, льготные кредиты по низкой ставке для приобретения или строительства собственного жилья.

В этом году на приобретение жилья молодым специалистам, прибывшим в Жарминский район, из республиканского бюджета было выделено порядка 48,5 млн тенге. Это позволило выдать участникам программы бюджетные кредиты на общую сумму 28 млн 407 тыс. тенге и подъёмные пособия – 1 млн 666 тыс. тенге.

– Кредиты на льготных условиях в размере 4 167 000 тенге (1500 МРП) получили семь специалистов, это четыре педагога, медик, а также работники культуры и социальной службы. На выплату подъёмных из местного бюджета было выделено 2 млн 778 тысяч тенге. По 277 800 тенге (100 МРП) уже получили шесть молодых специалистов бюджетной сферы, – пояснили в районном акимате.

Однако государственная поддержка доступна не всем. Специалисты, проживающие и работающие в моногородах, таких как, к примеру Шар, не имеют права участвовать в программе по причине статуса города.

Кроме того, существуют определённые условия. Так, льготный кредит не может быть использован на приобретение жилья у близких родственников, а также на приобретение жилого помещения, в котором постоянно проживает участник программы.

Бюджетные кредиты для приобретения или строительства жилья предоставляются сроком до 15 лет по ставке вознаграждения 0,01 процента специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населённые пункты.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район