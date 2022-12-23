Желтоксан – первый шаг к Независимости

В Аягозском районе чествовали участников декабрьских событий 1986 года.

Страницы истории свидетельствуют о том, что казахский народ на пути к независимости пережил много страданий, насилия и несправедливости. Одним из таких трагических событий стало выступление молодёжи в Алма-Ате (ныне – Алматы) и других городах Казахстана в 1986 году.

В этом году исполнилось 36 лет с тех декабрьских протестов, когда в результате расправ над демонстрантами погибли юноши и девушки. Они вышли на площадь, чтобы выразить гражданскую позицию, при этом поставив на карту свою, только начавшуюся жизнь. И просто хотели, чтобы власти услышали их голоса на мирной демонстрации… Никогда не будет забыт их героический подвиг!

К катастрофическим последствиям привело принятое руководством СССР несправедливое решение. Митинг стал результатом противоречий между провозглашённым на словах курсом на преобразование и реальностями существующей действительности.

Очень тяжело слушать или читать воспоминания очевидцев. Сломанные судьбы юных ребят и девушек, наивно веривших в так называемую советскую демократию, иско-верканная подача истории и событий – всё это отразилось на судьбе целого народа. Потому эта дата занимает особое место в истории современного Казахстана.

Пример несгибаемой воли и духа

В этом году, выступая на первом заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость внесения ряда изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. «Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника», – сказал Глава государства.

Президент особо подчеркнул, что День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Однако первоначальное значение Дня Независимости будет сохранено. Этот день остаётся главным национальным праздником. Но его следует отмечать как день памяти национальных героев, внёсших значительный вклад в обретение независимости.

Анализируя достижения нашего государства, можно с уверенностью сказать, что республика выбрала правильную стратегию развития. Высоких результатов и преобразований страна достигла в межнациональном согласии, социально-экономическом развитии, добилась признания на международной политической арене. Вместе с тем, декабрьские события стали первым шагом к независимости.

Нынешний год особый для нашей страны. Впервые одновременно отмечается сразу два важных события – 31 год независимости Казахстана и 36-летие декабрьских событий. И хотя вторая дата олицетворяет одну из трагических страниц истории Казахстана, она имеет непосредственную связь с Днём Независимости.

В районном центре в канун 16 декабря аким Аягозского района Сеилбек Искаков в актовом зале районного акимата встретился с земляками-«декабристами», которые показали пример несгибаемой воли, великого духа и самоотверженности. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Независимости.

Во встрече приняли участие секретарь районного маслихата Куанышбек Досиханов, заместитель акима района Нурлан Кобжасаров, руководитель районного отдела внутренней политики Руслан Абай, председатель районного Совета аксакалов Аканай Жумагазин, участники декабрьских событий 1986 года и представители СМИ.

Народ, живущий в мире и согласии

Глава района, в первую очередь, адресовал свои пожелания «желтоксановцам», проложившим нелёгкий путь к независимости.

– 16 декабря – это день, когда сбылись мечты наших предков, – отметил Сеилбек Искаков. – С того времени национальное сознание нашего народа вышло на новый уровень. На сегодняшний день сила и мощь нового Казахстана в современном мире заключается в единстве страны, в его народе, который живёт в мире и согласии.

По его словам, динамичное развитие государства в настоящее время является основой устойчивой политики и внутреннего единства. В истории суверенной страны участникам тех трагических событий отведено особое место.

– Желаю успехов в работе, которую вы выполняете на благо государства, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, – подытожил аким района.

Он вручил благодарственные письма жителям Аягозского района Марине Бекказиной, Умиржану Омаргазину, Ляззат Абдрахмановой, Турсынбеку Кумусбаеву, Бакытбеку Шуашеву, Ершату Каптагаеву, Карлыгаш Оспановой, Асхату Сартымбетову, Кайрату Санакову, Канату Хамзину, Сандугаш Манатаевой.

Тяжёлые воспоминания

Участники декабрьских событий поделились воспоминаниями о тех страшных днях, которые они пережили. Рассказали, что же заставило выйти на площадь. По их словам, тогда безвинно пострадало много молодых ребят. Однако остаётся впечатление, что подвиг до сих пор не оценён по достоинству, и события 1986 года не получили объективной оценки.

Открыт вопрос и по количеству жертв и репрессированных из числа участников и представителей интеллигенции, подвергшихся преследованиям в 1986–1989 годы. Но обнадёживает, что отношение к событиям тех лет изменилось, уделяется особое внимание участникам декабрьских протестов, восстанавливается реальная картина и хронология исторических событий тех дней.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память жертв декабрьских событий, возложили цветы к монументу «Тәуелсіздік таңы», расположенному в парке «Ардагерлер».

Арайлым Кажымуканова, перевод Ерика Абитова

Аягозский район