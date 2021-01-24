Здесь каждый камень говорит 

Страницы истории Курчумского района наполнены событиями и именами известных личностей. В почётной галерее героев есть легендарный батыр Кокжарлы Кокжал Барак, снискавший славу в национально-освободительной войне с джунгарскими захватчиками.

Прямые потомки героя живут в небольшом селе Теректыбулак, где, кажется, каждая пядь земли хранит память о далёких событиях. Не так давно мы побывали в этом селе.

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Нет в этом крае человека, который знал бы его летопись лучше бывшего учителя-историка, ныне пенсионера Танаша Каирбаева. Рассказывая о себе, он заметил, что трудился в школе «всего» 46 лет. Родился здесь же, в Теректыбулаке. В школе оказался раньше положенного возраста, можно сказать, случайно, увязавшись за старшими мальчишками. Поэтому первый визит в альма-матер был сделан босиком. Впрочем, в тех послевоенных школах нередко за одними партами оказывались дети разных возрастов.

Школу Т. Каирбаев окончил в 16 лет. Затем поступил в Усть-Каменогорский педагогический институт. В 20 лет получил диплом преподавателя истории и провёл свой первый урок. Вся жизнь этого человека посвящена изучению летописи края, в особенности белых пятен в его истории.

Наш герой был в числе группы энтузиастов, которые ещё в 1990 году своими силами создали и установили в Теректыбулаке памятник славному предку Кокжарлы Кокжал Бараку.

Летом 1991 года на месте массового захоронения жертв голода 1932–1933 годов в черте села те же энтузиасты установили памятник. Три арабские буквы А, по замыслу скульптора, означают три слова – «аштық» (голод), «алаш» (боевой клич, древнее название казахского народа), «азаттық» (свобода).

Историк рассказал, что в настоящее время пишет книгу, из которой можно будет узнать многое о жизни и славном пути батыра Кокжал Барака. В том числе малоизвестные факты из истории родного края.

Стоит отметить, территория сегодняшнего Курчумского района долгое время находилась под контролем джунгарских племён. В 1755 году Барак батыр со своими воинами освободил эту землю. В награду за подвиги ему подарили земли по правую сторону реки Курчум. Защитник народа оставался в седле, участвовал в боях до семидесятилетнего возраста. При жизни он удостоился звания хан батыры, что ставит его на высочайшую ступень в ратной полководческой иерархии.

Победе над врагом предшествовала жесточайшая битва в местечке Кызылтас. Правда, за эту победу была заплачена дорогая цена – в битве сложили головы около 500 казахских воинов. Их могилы можно увидеть и сейчас: находятся они рядом с современным кладбищем. Территория захоронения была ограждена силами жителей села много лет назад.

– Помню, как в детстве, когда ещё не было ограждения, старики говорили нам, чтобы обходили это место, не наступали на него ногами, – вспоминает собеседник. – Уже потом мы узнали, что там лежат наши батыры. Недалеко находится пять могил жён Кокжал Барака. Их звали Барын, Назым, Тогжал, Домалак и Баба. В селе Теректыбулак располагалась ставка батыра Кокжал Барака. Здесь же похоронены многие из его близких. Кроме того, проживают прямые потомки, происходящие от его троих старших сыновей: Бостана, Доса и Кадыра. Есть продолжение рода от других его наследников. Всего у батыра родилось 17 сыновей. Есть в Теректыбулаке продолжатели рода от его родных братьев и других родственников.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ БАТЫРА

Отец Барака по имени Шурек погиб в бою с джунгарами. Мать Багымнур, бывшая дочерью известного батыра, также сражалась рядом с воинами-мужчинами, принимала участие в битвах, в одной из которых погибла.

Осиротевшего Барака и его сестру Жанымнур взял на воспитание дядя по отцовской линии по имени Шона. Уже в 7–8 лет мальчик присматривал за стадом овец. Ещё будучи пастушонком, он обращал на себя внимание крупным телосложением, громким голосом. Свой первый подвиг совершил уже в 12 лет.

Дело было так. Однажды косяк кобылиц не вернулся с пастбища в аул. Когда стали их искать, то выяснилось, что путь лошадям на единственном переходе через реку преградила огромная кобра (По утверждению историка, такие рептилии ранее водились в этих местах). Она находилась в боевой позе, угрожающе шипела, готовясь сделать смертельный бросок. Отправившийся на розыски животных Барак, у которого в руках была только лёгкая камча, оказался рядом со змеёй. Несмотря на её устрашающий облик, мальчик, не робея, хлестнул камчой, рассёк ей голову. Косяк в целости вернулся в аул.

Вот другой случай. В ауле долго не могли объездить полудикого коня, который никогда не знал узды. Сделать это не смогли даже несколько взрослых джигитов. Тогда подросток Барак ловко накинул на шею коня аркан, им же зануздал его и, вскочив на спину, пустил вскачь. Долго не возвращался, люди стали беспокоиться: не разбился ли, упав с лошади? Опасения оказались напрасными, к вечеру юный всадник вернулся в аул на объезженной лошади. Это случилось, когда герою было всего 12 лет.

Позже он заставил ещё раз заговорить о себе степняков. Дело было во время одной из кочёвок. Весь домашний скарб, а также юрты были навьючены на верблюдов. Главная юрта, принадлежащая главе рода, где проходили курултаи и другие важные события, была навьючена на огромного верблюда – нара. Путь перегородила бурная река. Идущий в голове кочевья нар двинулся вперёд. Но стремнина была настолько сильной, что сбила с ног четвероногого исполина степи и понесла вниз по течению. Потеря головного верблюда, и что важно – главной юрты, могла стать пятном для всего аула. В этой сложной ситуации вновь отличился Барак. Он бросился в воду, доплыл до верблюда и помог ему выбраться из воды.

ПУТЬ ВОИНА И ЗАЩИТНИКА

Ещё совсем молодым Барак участвовал в курултаях, где обсуждались важные для Степи вопросы.

Набеги джунгаров на казахские аулы продолжались, и будущий батыр встал в строй защитников Родины. Уже в 16 лет ему доверили командовать отрядом воинов. Вся последующая жизнь батыра прошла в седле, в боях и походах.

– Он был настоящим богатырём и обладал колоссальной физической силой, – говорит

Т. Каирбаев. – Далеко не каждый конь мог стать боевым тулпаром для батыра. До нас дошли имена его боевых коней: Боз, Окжирен, Кертобе, Курен, Сужирен, Кожеккер. Много раз он выходил на смертельные поединки – жекпе-жек, в которых наградой для победителя была победа и жизнь.

Весь земной путь великого воина был посвящён защите своего народа от захватчиков. Его жизнь оборвалась за тысячи километров от родных мест.

ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА

В XIX веке в этом краю было установлено царское волостное управление. По информации Т. Каирбаева, ставка его находилась в местечке Кызылтас, что довольно близко к Теректыбулаку. Волостные управители занимали дом из восьми комнат. Занимали эту высокую должность в разное время Алтыбай, Мадияр, Мамыр, Ашим, Тусыпбек и Серикбай. Здание управления простояло вплоть до 1939 года.

Ещё раньше, в 1926 году, в местечке Актубек была открыта межрайонная школа крестьянской молодёжи (МШКМ). Рядом с учебным корпусом находился интернат для детей-сирот из окрестных аулов. Позже МШКМ реорганизовали в детский дом, который будет действовать с 1941 по 1953 год. В этот детдом привозили детей, особенно в годы войны, из разных концов огромной страны. В Актубеке их мыли, одевали, досыта кормили. Ещё одна примечательная деталь: находясь вдали от цивилизации, детский городок самостоятельно обеспечивал себя электричеством. Для этого под руководством учителя физики и директора детдома Ануарбека Батырханова была построена небольшая ГЭС.

– В 1932–1933 годы в созданные ранее колхозы был согнан весь имевшийся у крестьян скот, – продолжает свой рассказ Т. Каирбаев. – Люди лишились источника пищи. Зимой в аулах начался голод. Известно несколько мест, где захоронены умершие от голода люди. Но ведь были и такие, кого родственники не смогли предать земле. Поэтому мы решили установить в селе памятник жертвам голода.

В ТВОИХ ЧЕРТАХ – ОТРАЖЕНИЕ ГЛУБИНКИ

В настоящее время Теректыбулак представляет собой село с типичными для глубинки чертами. В нём насчитывается порядка ста дворов и проживает примерно 400 человек. Большая их часть – это люди предпенсионного и пенсионного возраста.

– К сожалению, многие сверстники уехали в город, – говорит житель села Кайрат Калдаев, которого следует отнести к молодой и самозанятой категории сельского населения. – Трудностей и проблем у нас хватает. В то же время мы готовы трудиться, развивать сельское хозяйство.

Как и в любой сельской местности, культурным и образовательным центром села является школа. Она построена по типовому проекту и сдана в эксплуатацию сравнительно недавно. Обеспечены в ней дети и их наставники всем, что необходимо для качественного обучения. По сути, такие школы есть не у всех городских коллективов среднего образования. Однако, если в городе школьные классы заполнены детьми согласно нормам, то в школе Теректыбулака они полупустые: здесь обучается 54 ребёнка. Уменьшение школьного контингента – самая большая головная боль сельских педагогов.

Заместитель директора по воспитательной части Аян Кенжеканов рассказал, что в школе в Теректыбулаке работают 17 педагогов, из которых четверо имеют высшую квалификационную категорию – очень хороший показатель для села. В этом учебном году в коллектив влились два молодых специалиста. Как справедливо рассуждает собеседник, пополнение в школах учеников зависит от того, как будет решаться весь комплекс социально-экономических вопросов села.

Вот так и живет Теректыбулак. В нём, словно в зеркале, отразились черты сотен сёл нашего региона. Новейшая история здесь неразрывно связана с героической летописью минувших веков.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район