Застраховаться по-новому

Казахстанцам стало проще получить медицинскую страховку.

Система обязательного медицинского страхования функционирует в Казахстане с начала 2020 года. Она основана на равном доступе застрахованных лиц к медицинским услугам, независимо от размера взносов.

Преимуществом застрахованного гражданина в системе ОСМС является возможность получения более широкого перечня медицинских услуг.

О новых подходах в оплате взносов рассказал директор областного филиала фонда ОСМС Нурлан Кидирбаев.

– Новый подход оплаты взносов на ОСМС – на год вперёд – стартовал в сентябре этого года. Воспользоваться им могут все самостоятельные плательщики – имеющие статус «застрахован» и те, кто никогда не вносил платёж в систему либо делал это нерегулярно, – пояснил Нурлан Кидирбаев.

До сегодняшнего дня самостоятельным плательщикам, которые никогда не платили взносы на медстрахование или платили, но не регулярно, из-за чего были лишены статуса застрахованности, для его восстановления следовало оплатить взносы за пропущенные месяцы. Теперь у них появилась альтернатива – оплатить их за предстоящий год и получить статус застрахованности, не оплачивая при этом прошедший период.

– Порядка 120 тысяч жителей ВКО всё ещё остаются вне системы медицинского страхования из-за отсутствия постоянного дохода. Это затрудняет им доступ к плановой и высокотехнологичной медицинской помощи, профилактике и диагностике заболеваний. Об этом не раз говорил Президент: принять срочные меры по вовлечению незастрахованных граждан в систему ОСМС. Мы считаем, что новый механизм оплаты как раз поспособствует этому, – отметил директор ВКО филиала фонда.

Нурлан Кидирбаев также ответил на вопросы, которые наиболее часто задают жители области.

– У меня оплачены взносы за последние 12 месяцев, мой статус – застрахован. Обязательно ли оплачивать взносы за предстоящий год, или я могу продолжить оплачивать их ежемесячно?

– Вы можете оплачивать взносы как вам удобно: продолжать платить регулярно каждый месяц, поквартально или оплатить сразу за год.

– Если я никогда не оплачивала взносы на ОСМС, могу ли воспользоваться этой возможностью и оплатить 12 предстоящих месяцев, или мне нужно погасить предыдущий неуплаченный период?

– Нет. Эта норма как раз позволяет таким же плательщикам, как и вы, «безболезненно» войти в систему. Вы можете получить статус застрахованности в течение трёх рабочих дней, оплатив взносы за текущий месяц и за предстоящие 12 месяцев.

– Если я оплачивала взносы на ОСМС периодически, имеются неуплаченные периоды, из-за чего на данный момент я не застрахована, могу ли я оплатить взносы на год вперёд и получить статус, или мне надо будет сначала закрыть неуплаченные ранее месяцы?

– У вас есть два варианта. Первый – погасить все пропущенные периоды, обойдясь гораздо меньшей суммой, и дальше уже для сохранения статуса застрахованности совершать платежи на ОСМС ежемесячно. Либо второй вариант: оплатить взносы на год вперёд, не оплачивая при этом прошедший период.

– Если я решила воспользоваться новым способом оплаты с сентября этого года, то за какой период я должна заплатить взносы – по август 2023 года?

– Не совсем так. В норме Закона указано, что платежи должны быть произведены за будущие периоды. Сентябрь будет считаться текущим периодом. Соответственно, для получения статуса на год вы должны будете уплатить взносы с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Если вы оплатите с сентября по август 2023 года, вам не будет присвоен статус, так как текущий месяц не войдёт в оплату. Соответственно, система учтёт оплату только за 11 месяцев.

– Я оплатил взносы за будущие 12 месяцев, мне присвоили статус до сентября 2023 года. Если перестану после этого платить взносы, сохранится ли за мной статус?

– У всех категорий плательщиков, кроме плательщиков ЕСП, статус застрахованности сохраняется в течение трёх месяцев после уплаты последнего платежа на ОСМС. Допустим, последний платёж у вас был за сентябрь 2023 года, значит, условный статус застрахованности сохранится за вами до декабря 2023-го. Но нужно понимать, что на этот период за вами будет накапливаться задолженность, которую нужно погасить для сохранения за собой в дальнейшем статуса.

– Если я перестал платить, статус за мной сохранялся в течение трёх месяцев, потом аннулировался – нужно ли мне уплачивать задолженность за пропущенные месяцы, или я могу опять «купить» статус на год вперёд?

– Если вы оплатите взносы за год вперёд, то задолженность за прошедший период не будет учитываться. Но здесь важно учесть, что статус присваивается только на будущий период. Для того чтобы получить статус сейчас, вам понадобится оплатить взносы на ОСМС также и за текущий месяц.

– Каждый год меняется размер МРП и МЗП, от последнего зависит размер взносов на медстрахование для самостоятельных плательщиков. На следующий год уже объявлено об увеличении минимальной заработной платы до 70 тысяч тенге. Соответственно, должны будут поменяться размеры взносов на ОСМС. Нужно вносить платежи с учётом этих изменений, или я могу заплатить по нынешним ставкам?

– Размеры платежей устанавливаются с определённого финансового периода, как правило, с 1 января. На данный момент самостоятельные плательщики платят 5 процентов от 60 тыс. тенге – это 3 тыс. тенге. Соответственно, если вы оплатите взносы в этом году, даже с учётом следующего года, вы ориентируетесь на действующие размеры взносов. Если, допустим, вы хотите оплатить пропущенные месяцы в 2021 году, то вы будете платить по 2 125 тенге, потому что на тот момент размер МЗП был утверждён на уровне

42 500 тенге. Если вы будете платить взносы на ОСМС с 2023 года, то размеры взносов, возможно, будут уже другие.

– Если я оплатила взносы на ОСМС за год вперёд, а потом перешла в льготную категорию, могу ли я возвратить разницу с уплаченной суммы?

– Нет, эти платежи нельзя будет вернуть, так как они не считаются излишне или ошибочно уплаченными. Тем не менее, каждый случай может быть рассмотрен индивидуально. Возможно, человек уплатил взносы дважды за один и тот же период или допустил какую-либо ошибку при совершении платежа, например, указал неверный ИИН. В этих случаях можно написать заявление в госкорпорацию «Правительство для граждан» и приложить подтверждающие документы для возврата средств.

– Если я была в льготной категории, а потом вышла из неё – мне обязательно оплачивать взносы на год вперёд, или я могу производить платежи ежемесячно?

– Обязанность по уплате взносов на ОСМС закреплена за населением законодательно, но способ оплаты человек определяет сам. В данном случае может быть несколько вариантов. Первый. Если вы больше года непрерывно находились в льготной категории и государство производило за вас отчисления, после выхода из льготного статуса вы можете продолжать регулярно делать платежи и оставаться застрахованным. Если ваш льготный статус был активен меньше года и до включения в него имелись неуплаченные месяцы, вы можете погасить задолженность и продолжать регулярно отчислять взносы, либо оплатить взносы за текущий месяц и 12 последующих месяцев, чтобы получить статус сразу. Если вы уплатите взносы только за будущий год, то статус вы получите не сразу, а только со следующего месяца.

– Если я плательщик ЕСП, и у меня уже уплачены взносы за сентябрь, могу ли я тоже получить статус на год?

– Этот механизм предусмотрен только для самостоятельных плательщиков. Вы спокойно можете перейти в эту категорию и тогда вам будет доступен статус на год. Если вы хотите оставаться в категории плательщиков ЕСП, можете сделать платежи за будущие периоды, но только до конца этого года. Почему? Во-первых, возможно, со следующего года изменится размер единого совокупного платежа. Во-вторых, из плательщиков ЕСП будут исключены некоторые категории граждан. Те, кто оказывает консультационные, маркетинговые услуги, услуги в области бухгалтерского учёта или аудита, страховой деятельности и в области права, юстиции и правосудия. Сегодня согласно статье 774 Налогового кодекса единый совокупный платёж не могут платить иностранные граждане, работники, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, работники по договорам ГПХ, а также те, кто сдаёт в аренду коммерческую недвижимость.

Что ещё важно знать?

Информацию о наличии платежей и присвоении статуса на год можно получить теми же способами, которыми проверяется статус застрахованности, – через мобильное приложение Qoldau 24/7 или TelegramSaqtandyrýBot.

Официальный документ о платежах и статусе можно получить через госуслугу на портале электронного правительства eGov.kz «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».

Нельзя внести платежи за 12 месяцев разом, потому что система считывает платёж за каждый месяц в отдельности.

При оплате взносов нужно проследить, чтобы не было допущено ошибок. Иначе платёж не поступит в систему и вам не будет присвоен статус. Перепроверяйте корректность введённого ИИН, периода оплаты и года, за который вносится платёж.

Если была допущена ошибка или дважды уплачен один и тот же месяц, ошибочно уплаченный платёж можно возвратить, написав заявление в Госкорпорацию «Правительство для граждан».

Оплатить взносы на ОСМС можно через любой банк второго уровня, мобильные приложения банков, терминалы быстрой оплаты и через филиалы «Казпочты».

Если у вас возникли вопросы касательно качества оказания медицинской помощи, вы можете задать их Службе поддержки пациентов в своей поликлинике. Если решить ситуацию на месте не удалось, то можно обратиться в фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведённых платежах можно также посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Ирины Хрулёвой