Защищая интересы человека труда

В Восточном Казахстане подписано трёхстороннее соглашение, которое поможет работникам предприятий области в регулировании социально-экономических и трудовых отношений. Ожидается, что благодаря этому документу к 2023 году заработная плата всех работников повысится до 30 процентов.

Этот документ является действенным механизмом по укреплению экономической политики, урегулированию трудовых отношений, споров, обеспечению эффективной занятости, созданию достойных условий оплаты труда. Соглашение строится на взаимном сотрудничестве акимата Восточного Казахстана, областных объединений профсоюзов и работодателей. Ранее соглашение действовало с 2018 по 2020 год. Тем временем срок реализации соглашения подошёл к концу. В связи с этим стороны социального партнёрства подготовили проект областного трёхстороннего соглашения на дальнейший трёхлетний период.

Как сообщил заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов, в течение прошлых лет в рамках этого соглашения была достигнута положительная динамика по основным экономическим показателям в регионе. С 2018 года проведено 21 заседание комиссии, где на постоянной основе обсуждался вопрос погашения и недопущения задолженности перед работниками по заработной плате. В результате принятых мер было погашено около трёх миллиардов тенге задолженности, защищены права 18 200 работников на 760 предприятиях области.

– На протяжении нескольких лет в республике реализуется государственная программа «Еңбек», а также «Дорожная карта занятости». Около 140 тысяч жителей Восточного Казахстана стали участниками государственной программы «Еңбек». Только в 2020 году в рамках реализации Дорожной карты занятости создано более 22 тысяч рабочих мест. При этом главным приоритетом остаётся создание постоянных рабочих мест. Благодаря всем этим мерам, несмотря на сложившуюся в прошлом году ситуацию, уровень безработицы по области составил всего 4,9 процента, – отметил Шакарым Буктугутов.

В свою очередь, 12 марта этого года было подписано Генеральное соглашение между Правительством РК, республиканскими объединениями работодателей и профессиональных союзов на 2021 – 2023 годы. При разработке проекта областного трёхстороннего соглашения акцент был сделан на усиление общественного контроля за своевременностью выплаты заработной платы, социальных и пенсионных отчислений.

Председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр ВКО» Темирбек Касымжанов рассказал, что в рамках подписанного меморандума к концу 2023 года планируется рост заработной платы работников предприятий области не менее чем на 30 процентов. Дальнейшая работа трёхсторонней комиссии будет направлена на развитие социального партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.

– Областное соглашение состоит из восьми разделов и 120 пунктов. Предусматривает определённый рост уровня льгот, помощь специалистам сфер здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, ветеринарных служб, проживающим в сельских населённых пунктах. Определено материальное стимулирование технических инспекторов, которые осуществляют общественный контроль за обеспечением безопасных условий труда, – сказал Темирбек Касымжанов.

Также, по его словам, изменения коснулись Закона «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне». В рамках соглашения определены лица, которые имеют право на дополнительную денежную компенсацию, независимо от наличия удостоверения.

В церемонии подписания соглашения приняли участие: от органов исполнительной власти области – заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов, от профсоюзов области – председатель территориального объединения профсоюзов Темирбек Касымжанов, председатель территориального объединения профсоюзов республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «АМАНАТ» Михаил Айзенберг, от работодателей – исполнительный директор республиканской Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец, вице-президент – генеральный директор ОЮЛ «Национальная конфедерация работодателей Республики Казахстан» Валентина Бреусова, председатель региональной Ассоциации предприятий лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности по ВКО Виталий Чернецкий, исполнительный директор ОО «ВКО филиала ассоциации тововаропроизводителей «АГРО» Камал Арнканов.

Дарья Антон

Фото из открытых источников