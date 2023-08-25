Запретить нельзя кататься

Водители мопедов, электросамокатов, сигвеев, моноколёс теперь обязаны будут соблюдать правила дорожного движения.

В МВД РК рассказали о поправках в Закон «О дорожном движении», которые вступят в силу 30 августа этого года.

В частности, электрические самокаты должны теперь двигаться по велосипедной дорожке или велосипедной полосе движения, по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд со скоростью 25 километров в час. По тротуару, обочине и пешеходной дорожке – со скоростью, не превышающей шесть километров в час.

По проезжей части на электросамокатах могут передвигаться только совершеннолетние граждане, кому исполнилось 18 лет. Более того, для этого необходимо водительское удостоверение любой категории. Водители мопедов, электросамокатов и велосипедов при этом должны надевать шлем.

Контроль за электросамокатчиками будут осуществлять кикшеринговые компании, ограничивая их скорость движения в определённых пешеходных и парковых зонах.

– Благодаря встроенному GPS-датчику ограничение скорости сработает автоматически при заезде на такие участки. Кроме того, конструкцией электросамокатов предусмотрен «пешеходный режим движения», который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока, – пояснили в ведомстве.

Теперь пользователей электросамокатов могут привлечь к ответственности за перевозку пассажиров и грузов (статья 593 КоАП, штраф – 5 МРП), а также за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (статья 620 КоАП, предупреждение или штраф в размере 3 МРП).

Многие интересуются, будут ли электрические кресла-коляски для лиц с ограниченными возможностями здоровья относиться к малым электрическим транспортным средствам. В Министерстве внутренних дел отвечают – нет.

– Такие кресла-коляски не входят в эту категорию, потому что являются средством передвижения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, отдельные требования, предъявляемые к пользователям малых электрических транспортных средств, не могут быть выполнены лицами с ограниченными возможностями. К примеру, требование спешиться при пересечении проезжей части дороги. Поэтому, согласно действующему Закону «О дорожном движении», лица, передвигающиеся в креслах-колясках, приравнены к пешеходам.

К слову, электрические самокаты не будут регистрироваться в органах внутренних дел, так как они не входят в перечень механических транспортных средств, подлежащих регистрации, установленной техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

Также водителям мопедов, электросамокатов и велосипедов запретят передвигаться без светоотражающих элементов, обеспечивающих видимость водителями других транспортных средств. Это может быть любая одежда: куртка, шапка, жилет, обувь, рюкзак, сумка и специальные светоотражающие ленты.

Что любопытно, на пользователей электросамокатов не будет распространяться ответственность за передвижение в нетрезвом виде. Почти.

– Поскольку самокат с электрическим двигателем не является механическим транспортным средством и не подлежит регистрации, ответственность по статье 608 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» на водителей распространяться не будет, – отметили в МВД. – Однако управление электросамокатом в нетрезвом виде влечёт ответственность по статье 440 КоАП «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Бахыт Сарсембаева