Заметный прогресс в делах

По результатам девяти месяцев этого года в Зайсанском районе наблюдается динамика роста основных показателей социально-экономического развития.

Об основных проектах, реализуемых в приграничном регионе, рассказал аким Зайсанского района Дулат Кажанов в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

– За девять месяцев текущего года местным жителям, представителям малого и среднего бизнеса удалось добиться хороших результатов, – подчеркнул Дулат Кажанов.

Так, объём промышленной продукции за отчётный период составил 5,8 млрд тенге. В том числе в районе развивается обрабатывающая промышленность, объём продукции составил 890 млн тенге. Произведено 19,8 тыс. тонн угля, 14,2 тыс. тонн бетона и бетонной продукции, а ещё 34 тонны переработанного молока и других молочных продуктов, 500 тонн муки, 418 тонн хлебобулочных изделий.

Завод ТОО «ARNNA MINERALS», вошедший в Карту поддержки предпринимательства как производитель артезианской питьевой воды и различных напитков, с начала года выпустил 4,1 млн литров продукции. Причём этими напитками наслаждаются не только жители Зайсанского района, но и соседних районов и областей. Постоянными рабочими местами предприятие обеспечивает 70 человек.

Стоит отметить и эффективную деятельность в области сельского хозяйства. С января по сентябрь произведено сельхозпродукции на 29,8 млрд тенге. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 123,6 процента. С начала года в сферу сельского хозяйства привлечены инвестиции в размере 341,1 млн тенге.

– В целях развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства на субсидирование подали документы 209 хозяйств, из них 182 получили от государства 232,9 млн тенге субсидии. Также 22 крестьянских хозяйства района получили льготные кредиты на сумму 236,3 млн тенге через АО «Аграрная кредитная корпорация», – сказал Дулат Кажанов. – Аграрии района, несмотря на нынешнюю засуху, получили хороший урожай, эффективно используя орошаемые земли.

Как сообщил аким района, в соответствии с поручением акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в районе продолжается работа по реализации комплексной программы развития приграничных районов.

В рамках программы осуществляется подведение электричества, газа и водопровода для индивидуальных жилых домов, строительство школы на 300 мест, ремонт водопроводных сетей, благоустройство, капитальный и текущий ремонт пяти учреждений образования, двух объектов здравоохранения и культуры.

– Для малообеспеченных многодетных семей и социально уязвимых слоёв населения в рамках программы «Одноэтажный Восток» заключены офф-тейк-контракты с частными инвесторами на 35 двухквартирных жилых домов (70 квартир), предоставлены земельные участки площадью 5550 кв. м. Ведутся строительные работы. Стоимость 888 млн тенге. На строительство инженерных сетей для ввода в эксплуатацию домов из областного бюджета выделено 100 млн тенге, работы продолжаются, – отметил Дулат Кажанов.

Вместе с тем в этом году завершился текущий ремонт водопроводных сетей в сёлах Карабулак, Кенсай, Жарсу, Биржан. Ведутся работы в сёлах Жанатурмыс и Жалшы. Для обеспечения чистой водой жителей села Шалкар продолжаются работы по установке блочной модульной станции. Перед руководством района стоит задача довести уровень обеспеченности сельского населения чистой питьевой водой с 96,3 до 97,7 процента, а по району – с 98 до 98,8 процента.

Одним из актуальных вопросов для жителей района является обеспечение природным газом. По информации акима Зайсанского района, для газификации сёл Дайыр, Кокжыра, Куаныш, Биржан, Сарытерек, Жарсу, Бакасу, Сарыжыра выделено 610 млн тенге. На сегодняшний день строительно-монтажные работы приостановлены в связи с судебным разбирательством между подрядчиками, участвовавшими в госзакупках.

Вдобавок планируется перевести котельную многоэтажных домов по улице Бокажанова в городе Зайсане с твёрдого топлива на природный газ. На эти цели выделено 310 млн тенге.

Дулат Кажанов проинформировал о дорожных работах, проводимых в районе. Так, в текущем году завершён ремонт 15,7 км внутрипоселковых и подъездных дорог в сёлах Кенсай, Бакасу, Жарсу, Когедай, Улкен-Каратал, Каратал.

– Полное завершение реконструкции дороги республиканского значения Омск – Майкапшагай ожидается до конца 2023 года, – добавил он.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета

Зайсанский район