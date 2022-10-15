Задел на будущий год

Высокие темпы строительства жилья и социальных объектов в регионе позволяют решать многие актуальные вопросы социально уязвимых слоёв населения. Однако они всё ещё остаются на повестке дня.

Обеспечение жильём очередников и сокращение дефицита ученических мест в городских и сельских школах – вопросы, не теряющие актуальности. На очередном совещании под председательством акима ВКО Даниала Ахметова подробно обсудили готовность проектно-сметной документации, дающей задел на строительные работы будущего года.

По словам главы региона, по итогам 2022 года ожидается рост объёмов строительства жилья в ВКО на 126%. Однако нужно уже сейчас, накануне формирования бюджета на 2023 год, подготовить необходимое количество одобренной государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство жилых домов по различным государственным жилищным программам.

– Нам нужно точно знать, сколько жилья мы будем вводить до конца текущего года, с каким заделом входим в 2023 год и даже с каким объёмом мы его будем завершать. Для этого надо чётко знать, сколько проектов мы подготовили для строительства жилья, инженерных сетей и коммуникаций. Даю месяц, чтобы провести текущий анализ ситуации, – озвучил поручение руководителю управления строительства Даниал Ахметов.

По словам главы региона, планируя строительство новых объектов, необходимо учитывать разные финансовые возможности населения. Это могут быть не только дома, построенные по госпрограммам, но и так называемое коммерческое жильё – дома, построенные в разных районах Усть-Каменогорска и других городов за счёт собственных средств застройщиков. Сегодня это жильё пользуется спросом на рынке. Ещё одно популярное направление строительства – частные дома по программе «Одноэтажный Восток», которые строятся в районных центрах и малых городах области.

Напомним, по поручению Даниала Ахметова несколько лет назад были разработаны четыре типовых плана для строительства частных домов по этой программе. Это позволило существенно сократить финансовые и временные затраты государства и частных застройщиков на разработку ПСД для каждого нового объекта.

– Необходимо обратить особое внимание на застройку 28-го микрорайона в Усть-Каменогорске. Здесь мы в будущем году должны реализовать не менее четырёх проектов. В этом году начато возведение 39 домов для многодетных и малообеспеченных семей в Зайсанском, Курчумском и Катон-Карагайском районах. Я поручил акиму Усть-Каменогорска предоставить детальную информацию по распределению земельных участков и по недостроенным домам в трёх микрорайонах областного центра, которые можно использовать под индивидуальное жилищное строительство, – подчеркнул аким области.

Продолжая разговор, Даниал Ахметов рассмотрел возможности строительства новых школ в городах и сёлах ВКО в рамках национального проекта «Комфортная школа». Тщательно проведённый анализ необходимости ликвидации дефицита ученических мест показал, что в новых школах остро нуждаются Усть-Каменогорск, Шемонаиха, Белоусовка и Риддер. Именно в этих городах и начнётся строительство новых школ в 2023 году. В Риддере, Шемонаихе и Белоусовке построят по одной школе, а в Усть-Каменогорске намечено строительство сразу пяти новых учебных заведений.

– Должен особо подчеркнуть: выбирая место под будущие школы, акимы городов и районов должны ориентироваться на то, что они должны располагаться максимально близко к центру населённого пункта, чтобы было удобно всем жителям, – отметил глава региона.

Надо сказать, что и в текущем году в ВКО будут сданы школы. Чтобы ускорить процесс строительства, в посёлке Касыма Кайсенова увеличили количество рабочих. Школу намерены открыть до конца текущего года.

Завершается строительство и нескольких физкультурно-оздоровительных комплексов в Таврическом, Бозанбае, Маркаколе, Айыртау и других сёлах.

– Здесь при будущем планировании нужно учитывать местоположение спортивно-культурных объектов – они должны быть расположены недалеко от центра села и от котельных, – вновь напомнил Даниал Ахметов.

Отметим, что в 2023 году намечено строительство одновременно 36 медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов в различных малых сёлах области. Сейчас идёт подготовка проектно-сметной документации на строительство этих медучреждений различного типа.

Екатерина Гуляева